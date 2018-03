KTV-Turner verlieren zum Saisonauftakt

Zum Start in die neue Saison ist die Oberschwabenauswahl, die aus Turnern der TSG Ailingen und des TV Kressbronn besteht, bei einem der Meisterschafsfavoriten angetreten. Gegen die zweite Riege des Bundesligateams aus Hohenlohe verlor das Team vom See bereits im Vorjahr klar Dieses Mal wollte man auf jeden Fall ein paar Gerätepunkte mit nach Hause nehmen. Am Ende hieß es 283,80:267,40 Punkte für den Favoriten.

Am Boden und Pauschenpferd agierten die Oberschwaben laut Vereinsbericht zunächst sichtlich nervös und leisteten sich einige Stürze. Somit gingen beide Geräte mit drei und vier Punkten Abstand klar an die Gastgeber. An den Ringen fing sich die KTV und zeigte gewohnt saubere und sichere Übungen. Hohenlohe hielt allerdings mit höheren Schwierigkeiten dagegen, gewann die Ringe und baute die Führung auf zehn Punkte aus. Doch nahmen die Oberschwaben die frisch gewonnene Sicherheit mit an die nächste Station: Alle fünf KTV-Turner standen ihre Sprünge und sicherten sich mit hauchdünnem Vorsprung die Gerätepunkte. Auch am Barren hielt die KTV mit vergleichbaren Übungen gut dagegen. Die entscheidenden Zehntel zum Gerätesieg steuerte schließlich Ivan Sommer mit der Tageshöchstwertung (13,8 Punkte) bei.

Trotz der zwei Gerätesiege ging die KTV mit einem großen Rückstand von 9,6 Punkten ans letzte Gerät. Hier waren die Oberschwaben mit leichteren Übungen im Vergleich zu Hohenlohe chancenlos. Der Wettkampf ging mit 267,40:283,80 Punkten für sie letztlich doch klar verloren. Neben vier Gerätepunkten nahmen die Trainer auch einige positive Eindrücke mit. Mit mehr Stabilität ab der ersten Übung sollten Siegchancen bei den nächsten Wettkämpfen gegen die gleichwertigen Teams aus Mössingen und Stuttgart II bestehen.