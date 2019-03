KTV-Turner verlieren gegen Topfavoriten

Eine deutliche Niederlage hat die KTV Oberschwaben am Samstag beim MTV Ludwigsburg II in der Kunstturn-Verbandsliga kassiert. Die Oberschwabenauswahl mit Turnern aus Ailingen, Kressbronn und Wetzisreute reiste nicht in kompletter Bestbesetzung an. Ludwigsburg war aber ohnehin klarer Favorit auf den Sieg. Die zweite Riege des Drittligavereins ist gespickt mit Nachwuchsturnern aus dem Landesstützpunkt. Unter anderem steht mit Timo Eder der aktuelle, mehrfache Deutsche Meister der AK14 im Kader.

Bereits am Boden spielten die Gastgeber ihre Überlegenheit aus. Mit deutlich höheren Ausgangswerten entschieden sie alle vier Duelle für sich. Am Pauschenpferd profitierten Lukas Schnippe und Alessio Röhr von Patzern der Gegner und erturnten die ersten Punkte für die KTV. Tobias Kammel, der für den fehlenden Julian Rudert am Pferd einsprang, konnte der starken Übung von Timo Eder nichts entgegensetzen und musste zehn Punkte abgeben. Ivan Sommer konterte die hochklassige Übung von Jonas Eder und sicherte der KTV noch das Unentschieden und einen Gerätepunkt. Die KTV bleibt damit am Pferd ungeschlagen.

An den Ringen, am Sprung und am Barren hielten die Oberschwaben teilweise gut mit. Sommer, Röhr, Kammel und Schnippe verbuchten zwölf Scorepunkte. Ludwigsburg erturnte aber an jedem Gerät fünf Punkte mehr und baute den Vorsprung aus. Am Reck war die Luft bei den KTV-Turnern etwas raus. Die Gastgeber sicherten sich souverän das Reck und mit 70:22 den Tagessieg. Trotz der Niederlage sind die Oberschwaben mit der Leistung zufrieden. Vor allem der eine Gerätepunkt könnte im Abstiegskampf entscheidend sein. Am Sonntag kämpft die KTV zu Hause gegen Schmiden.