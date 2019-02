KTV-Turner verlieren Auftakt in der Verbandsliga

Der Aufsteiger KTV Oberschwaben hat seinen ersten Wettkampf in der Kunstturn-Verbandsliga in Schömberg mit 36:48 verloren. Nach zwei Jahren in der Landesliga gelang dem Turnteam aus Oberschwaben im Vorjahr als Drittplatzierter der Aufstieg.

Die Oberschwabenauswahl mit Turnern aus Ailingen, Kressbronn und Wetzisreute musste auswärts bei der TG Schömberg an die Geräte. Der Einstieg in die Liga war mit einigen Neuerungen verbunden. Neben neuen Gegnern und einem höheren turnerischen Niveau gibt es in der Verbandsliga auch einen anderen Wettkampfmodus. Es werden nicht wie bisher die Punkte aller Turner addiert. In der Verbandsliga treten immer zwei Turner in einem direkten Duell gegeneinander an. Entsprechend der Punktedifferenz der zwei Übungen bekommt der Sieger sogenannte Scorepunkte fürs Mannschaftsergebnis. Abwechselnd legt ein Team vor und das andere muss einen ihrer Turner dagegensetzen. Somit kommt auch eine taktische Komponente in die Mannschaftsaufstellung.

Zwar verlor die KTV gleich das erste Duell am Boden. Die drei weiteren Paarungen entschieden Tobias Kammel, Alessio Röhr und Antonio Ioco jedoch für die Oberschwaben. Mit 9:2 Scorepunkten sicherte sich die KTV das erste Gerät der Saison. Noch besser lief es am Pauschenpferd. Lukas Schnippe, Julian Rudert und Ivan Sommer sammelten 14 Zähler. Mit einer deutlichen 23:7-Führung setzte die KTV als Neuling die Gastgeber unter Zugzwang. An den Ringen spielte Schömberg dann seine größere Erfahrung aus. Mit deutlich höheren Ausgangswerten entschieden die Gastgeber drei von vier Duellen klar für sich. Zur Halbzeit schmolz der Vorsprung der KTV auf fünf Punkte zusammen.

Auch am Sprung überzeugten die Schömberger mit ihrem schwierigeren Programm und gingen erstmals in Führung. Die KTV leistete sich zwar kaum Fehler und sammelte auch noch einige Scorepunkte. Doch die Oberschwaben verloren mit 36:48 Punkten. Trotzdem zeigten sich Trainer und Turner zufrieden, denn sie setzten das um, was sie sich vorgenommen hatten.