Nach einer durchwachsenen ersten Landesligarunde hat die KTV Oberschwaben im vergangenen Jahr den Klassenerhalt beim Ligafinale um lediglich einen Punkt verpasst. Da Ludwigsburg jedoch den Aufstieg in die 3. Bundesliga geschafft hat, erhielt die Oberschwabenauswahl mit den Turnern der TSG Ailingen, des TV Kressbronn und aus Wetzisreute erneut einen Startplatz in der Landesliga. Die Saison startet mit einem auswärtigen Auftritt am Wochenende in Hohenlohe.

Mit einer guten Mischung aus Erfahrung und aufstrebenden Nachwuchskräften geht die KTV laut Vereinsbericht daher optimistisch in die Saison und möchte den Klassenerhalt direkt schaffen. Für die KTV geht mit dem Ailinger Trainer Ivan Sommer ein ehemaliger Bundesligaturner an die Geräte. Die Junioren Luca Dilger, Lukas Schnippe, Jannik Müller und Felix Hänsel von der TSG Ailingen sowie Tobias Kammel (Wetzisreute) und die Kressbronner Moritz Blank und Julian Rudert turnen mittlerweile ebenfalls auf einem hohen Niveau. Ergänzt wird das KTV-Team durch die „jungen Wilden“ Nachwuchskräfte Alessio Röhr, Antonio Ioco, Luca Sachße und Antonio Melino, die sich im vergangenen Jahr auch schon für einen Stammplatz empfohlen haben.

Allerdings ist in diesem Jahr die Konkurrenz besonders stark aufgestellt. Aus Stuttgart, Ludwigsburg und Hohenlohe sind jeweils die zweiten Riegen der Bundesligavereine vertreten. Für die Mannschaft aus Oberschwaben wird deshalb jeder Wettkampf eine Herausforderung sein. Auch das Turnteam Staufen als Absteiger aus der Verbandsliga wird ein starker Gegner sein. Am zweiten Wettkampftag (10. März) steht gegen die SpVgg Mössingen der erste Heimwettkampf an. Vor eigenem Publikum in der Sporthalle Ailingen will die KTV das gleichwertige Duell für sich entscheiden.