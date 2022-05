KTV Oberschwaben steigt trotz starker Leistung ab

Die Kunstturner der KTV Oberschwaben haben beim Finale der STB-Verbandsliga in Wernau den Klassenerhalt verpasst. Mit zwei Punkten nach der Vorrunde war die Mannschaft auf dem vierten von fünf Tabellenplätzen vor dem punktlosen TSV Schmiden und eigentlich zuversichtlich, den Klassenerhalt zu schaffen. Doch es kam anders.

Die Oberschwaben starteten bei ihrem entscheidenden Wettkampf, an dem zwölf Mannschaften aus der Verbands- und Oberliga teilnahmen, am Reck. Trotz des ungewohnten Startgeräts fanden die Turner laut Mitteilung gut in den Wettkampf, turnten saubere Übungen mit vier Doppelsalto-Abgängen und verschafften sich eine gute Ausgangsposition. Auch am Boden zeigten die KTV-Turner fehlerfreie Küren. Am Pauschenpferd schafften die Oberschwaben sogar vier Übungen ohne Absteiger – eine Seltenheit an diesem Gerät. Belohnt wurde die KTV dafür mit der höchsten Punktzahl aller Mannschaften. An den Ringen, dem schwächsten Gerät der KTV mit nur wenigen Schwierigkeiten, erhielten die Turner erwartungsgemäß die niedrigste Punktzahl aller Mannschaften.

Nach vier Geräten lagen die Oberschwaben auf dem zweiten Platz hinter dem TSV Schmiden, der deutlich stärker als in der Vorrunde auftrat. Am Sprung, einem normalerweise starken Gerät, hatten die Oberschwaben Schwierigkeiten, sodass die Wertungen niedriger als sonst ausfielen. Auch am Barren schlichen sich kleine Fehler ein, was mit deutlichen Abzügen bestraft wurde. Mit 282,4 Punkten wurde die KTV am letzten Gerät noch vom Gastgeber TSV Wernau (283,1) überholt. Der TSV Schmiden (287,85) gewann den Wettkampf und sicherte sich den Klassenerhalt.

Mit vier Punkten sowohl bei Schmiden als auch bei der KTV Oberschwaben entschieden die Gerätepunkte, bei denen es 36:26 für Schmiden ausging. Die KTV steigt damit in die Landesliga ab. Verständnislos und verärgert reagierte Mannschaftsführer Lukas Schnippe: „Wir haben einen super Wettkampf geturnt! Die Abstiegsregelung ist dieses Jahr schwer nachzuvollziehen. Die Liga war nicht voll besetzt. Trotzdem müssen wir mit mehr als 280 Punkten in die Landesliga absteigen, während deutlich schwächere Mannschaften aufsteigen.“ Trainer Thomas Traub (TSG Ailingen) sieht aber auch eine Chance für die Mannschaft: „Die Landesliga gibt den Nachwuchsturnern die Gelegenheit, nächste Saison in den Ligabetrieb einzusteigen und sich für die Zukunft ins Spiel zu bringen.“