Die Verbandsliga-Turner der KTV Oberschwaben haben beim Heimwettkampf gegen die TSG Backnang II ihren zweiten Saisonsieg eingefahren. Von vornherein war klar, dass ein spannender Wettkampf zu erwarten ist. Schließlich turnten die Tabellennachbarn aus dem Stuttgarter Umland bei den vergangenen Wettkämpfen einmal sogar 290 Punkte, was das bisher höchste Punkteergebnis in der Liga war.

Am Boden startete die KTV hochkonzentriert in die Partie. Mit ausgeglichenen Duellen ging das erste Gerät 5:5 aus. Am Pauschenpferd zeigten die Oberschwaben starke Übungen ohne Absteiger und gingen mit 17:9 in Führung. An den Ringen turnten die Backnanger dann wieder schwierige Elemente und gewannen das Gerät knapp mit 5:4 Scorepunkten.

Ebenso war es am Sprung für die Oberschwaben Turner mühsam, mit den Gegnern mitzuhalten. So schmolz der Vorsprung auf 25:20 Punkte. Am Barren und am Reck präsentierten die Oberschwaben anschließend nochmals schöne Übungen und gewannen so beide Geräte. Somit sicherte sich die KTV den Wettkampf mit 38:25 Scorepunkten – dank einer taktisch klugen Aufstellung bei den einzelnen Duellen bei einem vergleichsweise knappen 283,25:281,65-Punkteergebnis.

In der Liga schiebt sich die Mannschaft damit auf den dritten Tabellenplatz und verschafft sich eine gute Ausgangsposition vor dem letzten Wettkampf in drei Wochen.