KTV Oberschwaben empfängt Ulmer Turner

Zu ihrem ersten Heimwettkampf in der Verbandsliga empfängt das Turnteam der KTV Oberschwaben am Samstag, 9. März, die Mannschaft des SSV Ulm II. Wettkampfbeginn ist laut Vorschau um 15 Uhr in der Ailinger Sporthalle.

Für die KTV-Turner ist es erst der zweite Wettkampf der Saison. Zuvor kassierte man eine Niederlage in Schömberg. Die Ulmer haben bereits drei Begegnungen absolviert und sind aktuell Tabellenzweiter. Zuletzt besiegten die Donaustädter den Meisterfavoriten KTV Hohenlohe und gehen somit leicht favorisiert in den Wettkampf am Samstagnachmittag.

Dennoch sieht sich die Oberschwabenauswahl mit Turnern aus Ailingen, Kressbronn und Wetzisreute in guter Form und auf Augenhöhe. Mit Hilfe des heimischen Publikums und einem fehlerfreien Wettkampf sieht man durchaus die Chance auf den ersten Sieg.