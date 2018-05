Mit einem furiosen Wettkampf hat sich die KTV Oberschwaben am Samstag in Rottweil den dritten Platz in der Kunstturn-Landesliga gesichert. Die Oberschwabenauswahl mit Turnern aus Ailingen, Kressbronn und Wetzisreute erreicht damit in ihrer zweiten Landesligasaison ihren bisher größten Erfolg.

Nach der Vorrunde lagen Oberschwaben, Stuttgart und Staufen mit je zwei Siegen auf den Rängen drei bis fünf. Die SpVgg Mössingen stand als Tabellenletzter bereits fest. Somit galt es beim Finale für die KTV, zunächst mindestens einen der punktgleichen Konkurrenten hinter sich zu lassen, um die Relegation zu vermeiden. Konzentriert und entschlossen gingen die Oberschwaben ans erste Gerät, das Turnteam Staufen, das am gleichen Gerät begann, direkt im Blick.

Guter Start

Mit dem zweitbesten Resultat am Pferd gelang Lukas Schnippe, Julian Rudert, Felix Hänsel und Ivan Sommer ein hervorragender Start in den Wettkampf. Mit vier Punkten mehr setzten sich die Oberschwaben vor Staufen. An den Ringen patzte Staufen, Oberschwaben blieb erneut makellos. Am Sprung trumpfte dann die KTV ganz stark auf und zeigte die beste Leistung im Feld. Mit zehn Punkten Vorsprung zur Halbzeit, war der Klassenerhalt so gut wie sicher. Die KTV wollte nun Platz drei angreifen. Am Barren legten Julian Rudert und Tobias Kammel vor. Trotz einer kurzen Schrecksekunde beim Abgang von Luca Dilger blieb die KTV auch nach dem Barren vorne dabei. Am Reck haderten die Oberschwaben dann mit dem Kampfgericht. Gute Übungen wurden mit hohen Abzügen bewertet und man ging als Vorletzter in den letzten Durchgang. Unbeirrt davon spulten hier Alessio Röhr, Antonio Ioco, Luca Dilger und Ivan Sommer ihre Bodenkür ab. Zunächst ungläubig ging der Blick zur Anzeige als dort schließlich Platz zwei aufleuchtete. Umso größer war der Jubel der KTV-Turner und den mitgereisten Fans, als sie das Ergebnis realisierten.

Mit dieser Tagesleistung übertrumpfte man auch Stuttgart und beendete die zweite Saison in der Landesliga als hervorragender Dritter. Meister wurde der MTV Ludwigsburg, die die KTV Hohenlohe hauchdünn hinter sich ließen. Ivan Sommer war erneut der beste Sechskämpfer in der Halle und über alle STB-Ligen hinweg der drittbeste Mehrkämpfer der Saison.