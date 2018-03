Die Auszubildenden des Hotels Krone Schnetzenhausen hatten die großartige Idee, am Azubitag eine Versteigerung zu organisieren und das Geld der URMEL-Kinderkrebs-Hilfe zu spenden , teilt das Hotel in mit. Der Betrag wurde von Inhaber Guido Rueß aufgerundet, so dass 1000 Euro an Ursula Zamorano von der Urmel-Kinderkrebshilfe feierlich überreicht werden konnten. Foto: Hotel Krone