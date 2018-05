Und wieder hat die „Lange Nacht der Literatur“ im Bodenseefestival am Freitagabend viele Zuhörer in den Kiesel gelockt. Zum fünften Mal fand die von Franz Hoben, dem stellvertretenden Leiter des Kulturbüros, organisierte Veranstaltung statt, passend zum Festivalthema diesmal mit russischer Literatur.

Anders als beim Literaturschiff wird hier auch in Originalsprache gelesen. Lebhaft und einfühlsam liest die Schauspielerin Doris Wolters ausgewählte Passagen in deutscher Übersetzung. Als Moderator spricht SWR-Redakteur Gerwig Epkes mit seinen Gästen, flüssig dolmetscht Marina Samodelkina.

Die Zuhörer genießen die direkte Begegnung mit den Autoren, wollen sie in ihrer Originalsprache hören. Auch wenn kaum jemand dem Text folgen kann, fasziniert der Reiz des Exotischen. Kein Wort fällt darüber, dass die Texte übersetzt sind und letztlich keine Originale, wie jeder schmerzlich empfindet, der sich intensiv auf Literatur einlässt.

Die Autoren sind Evgenij Vodolazkin aus St. Petersburg, Literaturwissenschaftler und Spezialist für altrussische Literatur, Maxim Kantor, der in Moskau, Berlin und London lebt und als bildender Künstler mindestens so viel Aufmerksamkeit erreicht hat, sowie die Journalistin und Schriftstellerin Olga Slawnikowa aus Jekaterinburg am Ural, heute in Moskau lebend.

Der Reiz des Fremden

Es ist klar, dass ein riesiges Land wie Russland, nah und fern zugleich, über eine reiche Literaturlandschaft verfügt. Jeder noch so sorgfältigen Auswahl haftet das Zufällige an. Es ist der Reiz des Fremden, der hier den Raum durchzieht. „Es war so wunderbar, wie Sie eingeführt haben“, bedankt sich Moderator Epkes zu Beginn charmant bei Franz Hoben, der die ganze Literaturnacht subtil vorbereitet und organisiert hat. Dann beginnt das Gespräch mit Evgenij Vodolazkin, der mit „Laurus“ einen grandiosen Mittelalter-Roman geschrieben habe und als russischer Umberto Eco gehandelt werde. Vodolazkin wirkt verschmitzt, er genießt, dass sein Roman um einen Wunderheiler ankommt, der eine Reise durch Zeiten und Welten unternimmt, auf der wir ihn ein Stück begleiten dürfen. Sein Fazit: „Wir sind Söhne und Töchter einer großen europäischen Familie, wir müssen eine gemeinsame Sprache finden.“

Während Vodolazkin selbst auf Deutsch Rede und Antwort stand, spricht Olga Slawnikowa nur russisch. Eine Satire auf die Zeit von der Russischen Revolution 1917 bis 2017 ist ihr 2006 veröffentlichter Roman „2017“. Wieder geht es auch um grundsätzliche Fragen wie die Rolle der Politiker und ihr Verhältnis zum einfachen Menschen. Ihr Ansatz: Nicht immer ist der einfache Mensch nur Opfer und der Politiker schuld – das Problem sei, dass die Menschen keine Verantwortung spüren für ihr eigenes Leben, geschweige denn für die Gesellschaft: „Sie sollen ihr Gehirn einschalten, aber das möchte keiner tun.“ Viel einfacher sei es, den simplen Antworten der Propaganda zu glauben, daher ihr Appell: „Zuerst das Gehirn einschalten!“

Ihre politischen Gedanken finden eine Steigerung im Roman „Rotes Licht“, in dem der international renommierte Künstler und Autor Maxim Kantor anhand dreier Generationen das Porträt Russlands im 20. Jahrhundert als Porträt einer aus den Fugen geratenen Zeit entwirft. Als Krimi, Kriegs- und Schelmenroman vorgestellt, ist es ein Werk, das sich nicht so einfach einordnen lässt. Kantor sieht darin in gewisser Weise den Faust samt Gegenspieler Mephisto, der viel Wahrheit ausspreche. Sein Fazit: Die Demokratie ist heute ein schwaches System, ein Instrument, das gefährlich werden kann, denn in einem schwachen Organismus schlage ein schlummernder Virus – hier der Faschismus – zu.