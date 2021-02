Kripo schnappt zwei Serieneinbrecher

Zwei Männer im Alter von 33 und 37 Jahren, die im Verdacht stehen, für zahlreiche Einbrüche in Kleingewerbe, Vereinsheime, Freizeiteinrichtungen und Arztpraxen in der Zeit von Anfang September bis Mitte Oktober vergangenen Jahres verantwortlich zu sein, sind Ermittlern des Polizeipräsidiums Ravensburg ins Netz gegangen. Das Duo befindet sich einer polizeilichen Mitteilung zufolge in Untersuchungshaft. Einen der Beschuldigten nahmen Beamte auf frischer Tat bei einem Einbruch im Bereich Überlingen Mitte Oktober fest, den andere wenige Tage zuvor im Bereich Horgenzell mit einem gestohlenen Pkw. Der Ermittlungsgruppe bei der Kripo Friedrichshafen gelang es zwischenzeitlich, dem Duo die Beteiligung an nahezu 50 Straftaten, vorwiegend Einbruchs- und Diebstahlsdelikten, nachzuweisen. Mit der Beute aus den Straftaten, die im Raum Überlingen, Ravensburg, Horgenzell und Wilhelmsdorf begangen wurden, dürften die beiden Tatverdächtigen mutmaßlich ihren Lebensunterhalt bestritten haben.