Kriminalität von Zuwanderern deutlich angestiegen

Die Kriminalität von Zuwanderern hat zugenommen. Vor allem im Landkreis Sigmaringen ist die Zahl von Delikten deutlich gestiegen. Das gab der Polizeivizepräsident Gerold Sigg beim Pressegespräch zur Kriminalstatistik 2017 am Donnerstagvormittag im Polizeipräsidium Konstanz bekannt. Dabei zog er Bilanz für die Landkreise Konstanz, Ravensburg, Sigmaringen und den Bodenseekreis.

Danach sind die Gesamtstraftaten geringfügig zurückgegangen, die Polizei hat ihre Aufklärungsquote gesteigert und es gibt teils deutliche Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Landkreisen. „Nahezu konstant geblieben sind im vergangenen Jahr die erfassten Straftaten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz und haben mit 47 624 (Vorjahr: 47 720) Delikten nur einen geringfügigen Rückgang um 0,2 Prozent erfahren“, sagte Sigg.

Fallzahlen im Langzeitvergleich rückläufig

In der Langzeitbetrachtung seien die Fallzahlen in Relation zum Zehn-Jahres-Mittelwert um 1,4 Prozent rückläufig, so der kommissarische Polizeichef weiter. Während von den Organisationseinheiten des Polizeipräsidiums 42 609 (43 380) Straftaten bearbeitet worden seien, schlage der Anteil von anderen Dienststellen, insbesondere der Bundespolizei und des Zolls, mit 10,5 (9,0) Prozent an den gesamten Fallzahlen zu Buche.

Verschiedene Entwicklungen in den Landkreisen

„Wir liegen zwar insgesamt mit der Häufigkeitszahl (diese stellt das auf 100 000 Einwohner hochgerechnete Verhältnis der verübten Straftaten zur Einwohnerzahl dar und ermöglicht so einen Vergleich der Kriminalitätsbelastung unterschiedlich dicht besiedelterRegionen) von 5250 unter dem Landesdurchschnitt von 5295, haben aber durchaus unterschiedliche Entwicklungen in den vier Landkreisen zu verzeichnen“, bilanziert der Polizeivizepräsident. Während im Konstanzer Kreisgebiet sowie im Landkreis Ravensburg und im Bodenseekreis ein teilweise deutlicher Rückgang bei der Kriminalitätsbelastung festzustellen sei, treffe dies insbesondere für den Landkreis Sigmaringen nicht zu, so der Polizeichef weiter.

Dort seien im Vergleich zum Vorjahr 489 Straftaten mehr begangen worden, das sind rund zehn Prozent.

„Während landesweit die registrierten Straftaten durch tatverdächtige Flüchtlinge zurückgegangen sind, müssen wir – außer im Landkreis Konstanz – in allen Kreisgebieten einen Anstieg von Straftaten unter Beteiligung von Asylbewerbern feststellen, der am deutlichsten im Landkreis Sigmaringen“

sagte Sigg. Auch im Bodenseekreis ist die Zahl der tatverdächtigen Flüchtlinge leicht angestiegen: um rund zehn Personen. Im Landkreis Sigmaringen sind es rund 150.

Erfreut zeigt sich der derzeitige Leiter des Polizeipräsidiums über die erneut gesteigerte Aufklärungsquote. „Mit nahezu 65 Prozent konnte diese gegenüber dem Vorjahr um 1,7 Prozent auf genau 64,9 Prozent bei den Gesamtstraftaten erhöht werden und liegt damit um 2,5 Prozent über dem Landesdurchschnitt“, so Sigg weiter. Die Aufklärungsquote bei den Straftaten ohne Ausländerrecht hat sich im Präsidiumsbereich ebenfalls um 1,8 auf 62,8 Prozent verbessert. Anstiege seien insbesondere im Landkreis Konstanz mit einer Aufklärungsquote und Bodenseekreis zu verzeichnen.

