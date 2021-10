Kreuzung bei Blankenried wird verbessert

Das Regierungspräsidium Tübingen lässt ab Montag, 18. Oktober, die Kreuzung bei Blankenried verbessern, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Der auszubauende Kreuzungsbereich an der L 329 befinde sich gegenüber der Einmündung der L 328a von Ailingen kommend. Günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, seien die Arbeiten voraussichtlich am Freitag, 29. Oktober, abgeschlossen.

Der Einmündungsbereich zwischen der L 329 und dem parallel verlaufenden Gemeindeweg von Blankenried nach Krehenberg werde von fünf Meter auf rund sechs Meter verbreitert. Dadurch werde ein Begegnungsverkehr ermöglicht und ein gesicherteres Ein- und Ausbiegen gewährleistet. Durch die Anhebung der Aufstellfläche zur Einfahrt in die Landesstraße würden sich zusätzlich die Sichtverhältnisse im Einmündungsbereich verbessern.

Während der Arbeiten sei der Einmündungsbereich und der anschließende Gemeindeweg voll gesperrt. Die Umleitung erfolge über die vorhandenen Gemeindewege. Das Regierungspräsidium Tübingen bitte die Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die im Zusammenhang mit der Maßnahme entstehenden Beeinträchtigungen.

Die Gesamtkosten für die Maßnahme betragen laut Mitteilung 75 000 Euro und werden vom Land getragen.