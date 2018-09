Kretschmann im GZH: „Land braucht zukunftsfähigen ÖPNV“

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) hat am Freitag die Hauptversammlung des Städtetags Baden-Württemberg im Graf-Zeppelin-Haus besucht. Dabei ging es auch um die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs. Kretschmann stattete Wolf-Henning Scheider (Dritter von links), dem Vorstandsvorsitzenden von ZF, einen kurzen Besuch ab – und sprach vor einem vollelektrisch angetriebenen Bus von ZF über die Förderung des ÖPNV in Baden-Württemberg. Die Landesregierung werde auch im kommenden Jahr die Anschaffung emissionsarmer Linien- und Bürgerbusse durch die Kommunen mit 15 Millionen Euro fördern. Über die Nachricht dürften sich auch (von links) Städtetagspräsident Peter Kurz, das geschäftsführende Vorstandsmitglied des Städtetags Gudrun Heute-Bluhm und Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand gefreut haben.

„Die Kommunen im Land brauchen einen zukunftsfähigen ÖPNV. Ihm kommt eine wichtige Vorreiterrolle zu, denn gerade mit modernen Busflotten können wir die Luftqualität weiter verbessern – nicht nur in Stuttgart, sondern in ganz Baden-Württemberg. Daher unterstützen wir mit dem Busförderprogramm auch im nächsten Jahr die Anschaffung moderner emissionsarmer Linienbusse und Bürgerbusse zur Sicherung der öffentlichen Mobilität im ländlichen Raum mit 15 Millionen Euro“, sagte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Freitag in Friedrichshafen.

Wolf-Henning Scheider, Vorsitzender des Vorstands der ZF Friedrichshafen AG, ergänzt: „Mit unseren rein elektrischen Antriebssystemen bieten wir schon heute Lösungen gerade auch für Metropolen mit strengsten Emissionsvorgaben. In internationalen Ausschreibungen für elektrisch angetriebene Busse haben wir als europäischer Marktführer den Zuschlag für mehr als tausend Elektroportalachsen erhalten. Diese tragen demnächst jedes Jahr zu 60 Millionen emissionsfreien Personenkilometern in Städten wie Los Angeles, London oder Stuttgart bei.“

Peter Kurz, Präsident des Städtetags Baden-Württemberg, betont: „Unsere Mitglieder stehen vor vielfältigen Herausforderungen, um den Menschen in den Städten und Gemeinden auch in Zukunft jene hohe Lebensqualität zu bieten, die Baden-Württemberg auszeichnet. Dazu gehört der Ausbau digitaler Angebote ebenso wie ein attraktiver Nahverkehr, der auch die Luftreinhaltung gerade in Umweltzonen verbessert.“

Andreas Brand, Oberbürgermeister von Friedrichshafen, sagt: „Mobilität spielt für uns in der Bodenseeregion eine große Rolle – nicht nur für die Menschen, sondern auch für die zahlreichen Unternehmen mit ihren weltweiten Lieferbeziehungen. Daher sind wir offen für neue Entwicklungen und richten beispielsweise gemeinsam mit ZF und weiteren Partnern ein Testfeld für autonome Fahrfunktionen in Friedrichshafen ein. So tragen wir auch als Kommune unseren Teil zur Mobilität von morgen bei.