Kreisverkehr zwischen Schnetzenhausen und Spaltenstein wieder offen

Der Kreisverkehr zwischen Schnetzenhausen und Spaltenstein an der Anschlussstelle der B31-neu ist wieder offen. Die Straße war seit Anfang März für Bauarbeiten gesperrt.

Der Kreisverkehr bekam nach Auskunft der zuständigen Deges GmbH Sseine abschließende Deckschicht. Ursprünglich war der Abschluss der Arbeiten für den 25. März geplant. Für die Dauer der Sperrung wurde der Verkehr über die Hochstraße in die Sonnenbergstraße und von dort in Richtung Unterraderach und weiter nach Schnetzenhausen umgeleitet. Fußgänger und Radler wurden an der Baustelle vorbei geleitet.