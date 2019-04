Kreisverkehr Ittenhausen: Kosten schießen in die Höhe

Dass die Baukonjunktur seit Jahren brummt, ist hinlänglich bekannt. Dass deshalb die Baukosten immer weiter steigen, ebenso. Ein besonders extremes Beispiel stand am Montag auf der Tagesordnung des Finanz- und Verwaltungsausschusses: Die Straßen- und Kanalbauarbeiten für den Kreisverkehr Ittenhausen werden knapp eine Million Euro teurer als geplant – bei ursprünglich angenommenen Gesamtkosten von 1,85 Millionen Euro.

„Die Kosten gehen mittlerweile nicht mehr linear, sondern exponentiell in die Höhe“, stellte Baubürgermeister Stefan Köhler fest. Wie so oft in den vergangenen Jahren hatte auf die Ausschreibung der Straßen- und Kanalbaurbeiten lediglich ein Unternehmen ein Angebot abgegeben. Und zwar ein sehr, sehr hohes, wie Stadtbauamtsleiter Wolfgang Kübler konstatierte. Dieses Angebot der Firma Strabag beläuft sich auf 1,95 Millionen Euro im Straßenbau und 850 000 Euro im Kanalbau. Gegenüber der erst vor zwei Monaten präsentierten Kostenberechnung sind das 35 beziehungsweise satte 112 Prozent mehr.

„Normalerweise würden wir die Arbeiten neu ausschreiben“, sagte Kübler. Doch in diesem Fall empfahl er dem Ausschuss, „in den sauren Apfel zu beißen“ und die immensen Mehrkosten zu bewilligen. Vor allem aus zwei Gründen: Zum einen, weil nach dem Bau des Kreisverkehrs die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet Ittenhausen Nord beginnen sollen und sich diese dadurch verzögern und mutmaßlich ebenfalls verteuern würden. Zum anderen, weil, so Kübler, eine erneute Ausschreibung mit höchster Wahscheinlichkeit kein besseres Ergebnis bringen würde. SPD-Rat Heinz Tautkus fühlte sich an die Zeiten der großen Inflation erinnert, als ein Laib Brot morgens 20 000 und abends breits 60 000 Mark gekostet habe. Letztendlich stimmte er aber ebenso wie alle anderen Räte zu.