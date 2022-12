Kreisübergreifende Kooperation: Die Echt Bodensee Card und ihr Konstanzer Pendant werden digital

Die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT) unternimmt einen neuen Anlauf zur Digitalisierung ihrer Echt Bodensee Card – und zwar gemeinsam mit dem Verein Regio Konstanz-Bodensee-Hegau (Regio) und dessen Bodenssee Card West. Beide Gästekarten sollen 2023 über Smartphones abrufbar sein und in einen gemeinsamen digitalen Reiseführer integriert werden. Diese Kooperation kann man als ersten Schritt in Richtung einer gemeinsamen Gästekarte am deutschen Bodenseeufer betrachten.

Die Echt Bodensee Card gibt’s mittlerweile seit sechs Jahren. Eingeführt wurde die regionale Gästekarte der DBT 2017 zunächst zwar lediglich in vier Pilotgemeinden, doch das Fernziel war schon damals klar: eine einheitliche Gästekarte rund um den See. Mit ihrer Kooperation bei der Entwicklung eines digitalen Gästekartensystems geben DBT und Regio nun das klare Signal, dass sie gewillt sind, das erste Etappenziel anzugehen – eine einheitliche Gästekarte am deutschen Bodenseeufer.

„Unsere Gäste nehmen Landkreisgrenzen nicht wahr“, sagt Jennifer Frahm, Marketingleiterin der DBT. Und deshalb sollen sie diese Grenzen möglichst bald auch bei ihrer Gästekarte nicht mehr spüren müssen – zum Beispiel, wenn sie per Bus oder Bahn vom Bodenseekreis in den Landkreis Konstanz fahren wollen. In beiden Landkreisen ist der ÖPNV mit Gästekarte kostenlos nutzbar – allerdings nur mit der im jeweiligen Gebiet geltenden Karte. Und genau das ist nach wie vor der Knackpunkt, der einer Verschmelzung der beiden Karten oder zumindest der gegenseitigen Anerkennung noch im Weg steht.

„Die Verkehrsverbünde sind noch nicht so weit. Da gibt es noch ein paar Dinge zu klären“, sagt Frahm. Gegenüber schwäbische.de zeigt sie sich zuversichtlich, dass sich diesbezüglich 2023 etwas bewegen wird – eine Prognose, bis wann das Etappenziel einer von Lindau bis Konstanz geltenden Gästekarte erreicht werden kann, wagt sie aber noch nicht.

Papierkarte bleibt als Alternative erhalten

Zunächst einmal stellen DBT und Regio ihre jeweiligen Gästekarten auf eine gemeinsame technische Basis. Wie einer gemeinsamen Mitteilung zu entnehmen ist, werden die Karten in einen digitalen Reiseführer integriert, in Form einer so genannten Progressive Web App – einer für mobile Endgeräte optimierten Website, die ohne Herunterladen auch offline genutzt werden kann. Grundlage dafür sei der digitale Reiseführer der Agentur Land in Sicht, der auf dem Datenmanagementsystem mein.toubiz basiert, das in ganz Baden-Württemberg genutzt wird.

Die in beiden Regionen vertretenen Meldescheinsysteme können von den Gemeinden weiter genutzt werden. „Diese werden per Schnittstelle mit dem digitalen Reiseführer verknüpft und senden die personalisierten Gästedaten zur Erstellung der persönlichen digitalen Gästekarte“, heißt es in der Mitteilung. Die Papierkarte bleibe als Alternative vorerst bestehen. Das Land gewährt für das Digitalisierungsprojekt Fördermittel in Höhe von 50 Prozent.

Ursprüngliche EBC als Chipkarte umstritten

Die EBC war 2017 zunächst als Chipkarte in vier Pilotgemeinden eingeführt worden. Wegen Kritik an zu hohem Aufwand und zu hohen Kosten, Problemen mit dem Datenschutz und der Pleite des technischen Betreibers der Gästekarte stellte die DBT das System im zweiten Jahr zunächst auf eine Papierkarte um, das Ziel einer digitalen Lösung sollte aber weiterverfolgt werden.

Auch die Idee eines digitalen Reiseführers ist nicht gänzlich neu: Anfang 2020 brachte die DBT bereits die Echt-Bodensee-App an den Start. Nach zwei Jahren wurde diese aufgrund technischer Probleme und zu geringer Nutzerzahlen aber wieder eingestellt – auch, weil bis dahin die Website echt-bodensee.de so weiterentwickelt worden war, dass sie auch mobil gut nutzbar war und einen Großteil der App-Funktionen abdecken konnte.

Ab 2023 ist auch Friedrichshafen bei der EBC dabei

Nach verhaltenem Start hat sich die Echt Bodensee Card in den vergangenen Jahren in immer mehr Städten und Gemeinden etabliert – vor allem in jenen direkt am See. 2023 werden Übernachtungsgäste in insgesamt 15 Orten – darunter erstmals auch Friedrichshafen – die Vorteile der Gästekarte nutzen können. Neben freier Fahrt mit Bus und Bahn sind das Vergünstigungen oder kleine Präsente bei mehr als 200 Kultur- und Freizeitangeboten in der Region.