Kreistagsausschuss für Nahverkehr tagt öffentlich

Der Kreistagsausschuss für Nahverkehr tagt am Donnerstag, 1. Juli, um 17 Uhr im Säntissaal des Landratsamtes Bodenseekreis in Friedrichshafen, Albrechtstraße 77. Auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung stehen unter anderem folgende Punkte: Sachstandsbericht des Verkehrsverbundes Bodensee-Oberschwaben „bodo“; Jahresbericht der Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG (BOB); Machbarkeitsstudie „bodo“-Ringzug; Übersicht Ausgaben Sachgebiet ÖPNV und Schülerbeförderung; 5. Sachstandsbericht zu aktuellen ÖPNV-Projekten;