Der Kreistag hat am Montag einstimmig der Satzung zur Gründung des Zweckverbandes Breitband Bodenseekreis (ZVBB) zugestimmt und die Verwaltung mit den Vorbereitungen beauftragt. Dazu gehört unter anderem, eine Geschäftsführung zu suchen. Einig war man sich darin, dass schnelles Internet immer wichtiger wird, und: dass Deutschland bei diesem Thema hinter Lettland zurückliegt.

„Schnelles Internet bringt allen Gewinn, sichert Aufträge und Arbeitsplätze und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit“, warb Kreisrat Henrik Wengert von den Freien Wählern für mehr Engagement. Auch der Bodenseekreis werde dadurch noch attraktiver. Helmut Faden (Bündnisgrüne) gab als Ziel aus, unabhängig vom Standort zu investieren, und Norbert Zeller (SPD) pflichtete ihm bei, auch kleineren Gemeinden den Anschluss nicht verpassen zu lassen. Zeller erinnerte an die UHK-Umfrage, wonach eine bessere Breitbandversorgung hinter dem Thema Wohnen an zweiter Stelle der Unternehmenswünsche steht. Hans-Peter Wetzel (FDP) bedauerte, dass der Landkreis Aufgaben von Land und Bund übernehmen müsse und Bayern das Thema mehr fördere.

Eine bessere Breitbandversorgung komme allen im Bodenseekreis zugute, sagte Landrat Lothar Wölfle, der darin von Anfang an eine öffentliche Aufgabe und damit Landkreis-Aufgabe der Daseinsvorsorge gesehen hat. Die höhere Förderung in Bayern relativierte er. Dort nehme man zwar mehr Geld in die Hand, arbeite aber „mit Technik von gestern“. „Wir tun was wir können“, bemerkte er zu den eigenen Absichten.

Der ursprüngliche Ansatz, den Breitbandausbau den Telekommunikationsunternehmen zu überlassen, ist bekanntlich nicht aufgegangen. Da diese wirtschaftlich agieren müssen, wurden in der Vergangenheit überwiegend wirtschaftlich attraktive Siedlungsbereiche mit Breitband erschlossen, während ländliche Regionen vom schnellen Internet abgehängt wurden. Ziel müsse es aber sein, alle Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen und Privathaushalte mit schnellem Internet zu versorgen, möglichst unabhängig von ihrem Standort.

Bodenseekreis hinkt hinterher

Andere Landkreise wie der Alb-Donau-Kreis, der Kreis Heidenheim und erst recht der Rhein-Neckar-Kreis – der schon seit Jahren damit erfolgreich unterwegs ist –sind wesentlich weiter. Der dringende Handlungsbedarf im Bodenseekreis ist deshalb unstrittig. Um dem Marktversagen entgegenzusteuern, wollen sich jetzt die Gemeinden aktiv einbringen, um Standortnachteile und damit verbundene Abwanderungen zu verhindern. Im Bodenseekreis verständigten sie sich deshalb darauf, dies am besten gemeinsam bewältigen zu können. Auf dieses Ziel hin wurde von der Landkreisverwaltung gemeinsam mit Vertretern der Kommunen die Gründung eines Zweckverbandes erarbeitet.

Dessen Mehrwert soll sein, mit dem Aufbau einer eigenen Netzinfrastruktur bestimmen zu können, wann und wo ausgebaut wird. Eine „Rosinenpickerei“, die bei einem reinen marktbetriebenen Ausbau weiterhin zu befürchten wäre, wird dadurch vermieden. Das Fachpersonal wird beim Zweckverband eingestellt, und die bisher in den Gemeinden (Bauämter, Hauptämter, Kämmereien) mit dem Thema Breitband betrauten Mitarbeiter werden entlastet.

Dieser Zweckverband soll die Gesamtplanung und die Feinabstimmungen übernehmen. Er ist Hauptansprechpartner für Gemeinden, Gewerbebetriebe, Bürger, Netzbetreiber, Bauunternehmen und Fördermittelgeber und soll rationelleres Arbeiten und bessere Preise ermöglichen. Das Land fördert diese interkommunale Zusammenarbeit beim Bau der Netze mit einem Zuschlag von 30 Prozent förderfähiger Kosten.

Die Gemeinden Bermatingen, Eriskirch, Langenargen, Markdorf, Neukirch, Oberteuringen, Owingen, Salem, Meckenbeuren, Heiligenberg und Sipplingen haben Interesse an der Gründung des ZVBB bekundet und bereits Grundsatzbeschlüsse gefasst.

Die Großen Kreisstädte Friedrichshafen und Überlingen, die Stadt Tettnang sowie die Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbanders Meersburg (Meersburg, Hagnau, Uhldingen-Mühlhofen, Stetten und Daisendorf), Immenstaad, Deggenhausertal, Frickingen und Kressbronn wollen zum jetzigen Zeitpunkt aus unterschiedlichen Gründen nicht Gründungsmitglied des ZVBB werden und in ihren Kommunen auf jeweils anderen Wegen den breitbandausbau vorantreiben. Späterer Beitritt nicht ausgeschlossen.

Lothar Wölfle zeigte sich froh, soweit zu sein, jetzt wolle man den „Zweckverband der Willigen gründen, mit denen, die mit uns zusammenarbeiten wollen“. Georg Riedmann, Bürgermeister von Markdorf, nannte die Gründung richtig, auch wenn die Gehrenbergstadt noch nicht dabei ist, aber später noch dazustoßen könne, wie er sagte. Der Bodenseekreis belege beim Breitbandausbau „keinen Spitzenplatz“ und müsse jetzt „vorangehen“.