Kreistag diskutiert über Südumfahrung Markdorf

Der Kreistag des Bodenseekreises trifft sich am Dienstag, 18. Mai, zu einer öffentlichen Sitzung in der Ludwig-Roos-Halle in Ettenkirch. Beginn ist um 17 Uhr. Nach dem Bericht des Landrats und einer Fragestunde für Kreiseinwohner befasst sich das Gremium mit einem Antrag der Grünen und der SPD zur Südumfahrung Markdorf und beschließt Biodiversitätsstrategie des Landkreises. Außerdem diskutiert der Kreistag unter anderem über die Gründung einer OEW Breitband GmbH, das LEADER-Programm für den westlichen Bodensee, die Verlängerung der Verträge über das Einsammeln und Befördern von Abfällen im Bodenseekreis und die Papierverwertung im Bodenseekreis. Weitere Punkte sind die Ersatzbeschaffung eines Storage- und Backup-Systems, die Bekanntgabe zu einer Eilentscheidung bezüglich der Beschaffung von Schnelltests und die Übertragung der ÖSPV-Bestellkompetenz auf die Stadt Friedrichshafen für den Gebietsgrenzen überschreitenden Stadtverkehr der SVF GmbH. Die Sitzung endet mit dem Punkt Verschiedenes, Bekanntgaben, Anfragen, Anregungen.

Besucher werden gebeten, sich vor der Sitzung auf Covid-19 zu testen beziehungsweise sich testen zu lassen.