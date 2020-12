Der Kreisseniorenrat Bodenseekreis wird 40 Jahre alt. Am 17. November 1980 fand die konstituierende Versammlung statt, wie der Seniorenrat mitteilt. Auf Anregung und unter Mitwirkung des damaligen Landrats Bernd Wiedmann kamen 63 stimmberechtigte Vertreterinnen und Vertreter zusammen. Der Kreisseniorenrat (KSR) vereinigt Vertretern der auf dem Gebiet der Altenhilfe tätigen Organisationen, Einrichtungen und Gruppierungen sowie von Einzelpersonen.

Die damals beschlossenen Ziele gelten noch heute: die Belange älterer Menschen wahrnehmen. Im Laufe der Jahre wurden verschiedene Themen umgesetzt. So wurde im November 2009 die Vorsorgemappe der Öffentlichkeit vorgestellt. Zwischenzeitlich wurde diese erweitert. Sie wird nach wie vor verteilt und leistet einen wichtigen Beitrag für rechtzeitige medizinische und darüber hinausgehende Angaben im Notfall.

Heimfürsprecherinnen und -fürsprecher kümmern sich um die Anliegen der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner, die vielfach nicht in der Lage sind, in einem Bewohnerbeirat mitzuwirken. Die Ausstellung „Senioren Kreativ“ wird alle zwei Jahre an einem anderen Ort im Bodenseekreis gezeigt. Zahlreiche Ausstellerinnen und Aussteller haben bisher ihre Werke präsentiert. Musikbeiträge und Vorträge ergänzten die Ausstellungen. Im Herbst 2021 wird zudem die 150. Ausgabe des Bodensee-Seniors erscheinen. Die Redaktionsteams wählen die zahlreichen Beiträge von Autorinnen und Autoren in Form von Gedichten, Geschichten und Erzählungen aus. Ergänzt werden sie durch Informationen, Tipps, und Ratschläge des Landratsamts. Seit seiner Ersterscheinung im Juli 1984 erfreut er sich großer Beliebtheit. Er wird in einer Auflage von 5000 Stück gedruckt.

Seit 2007 beraten außerdem zwei Architekten bei Maßnahmen wie dem Umbau eines Kleinbads für Gehbehinderte und dem Bau einer Außenrampe, damit Seniorinnen und Senioren trotz körperlicher Einschränkungen weiterhin in ihrer gewohnten Umgebungen bleiben können. Als langjähriges Mitglied der Seniorenplattform Bodensee arbeitet der KSR zudem mit Organisationen aus Liechtenstein, Vorarlberg, der Schweiz und Süddeutschland an grenzübergreifenden Altersthemen. Eines der Ergebnisse war die Ausrichtung der Alterstagung 2016 in Friedrichshafen. Außerdem sitzt eine Vertretung des KSR im Gremium der kommunalen Kriminalprävention. Der Kreisseniorenrat bringt sich darüber hinaus aktiv in den Netzwerken „Bürgerschaftliches Engagement“ und „Älter werden im Bodenseekreis“ ein.

Begleitet wird die Arbeit des KSR in personeller und finanzieller Hinsicht vom Landratsamt. Seit Anfang des Jahres sind die präsenten Versammlungen aufgrund der Corona-Krise abgesagt. Der Vorstand arbeitet aber im Hintergrund weiter und hofft, dass die geplanten Veranstaltungen im Jahr 2021 nachgeholt werden können.