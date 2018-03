Kreisliga A2: Vier Nachholspiele stehen an

Kaum hat die Rückrunde für die Fußballer der Kreisliga A2 begonnen, da steht auch schon die erste englische Woche an. Am Mittwoch, Donnerstag und Samstag sind insgesamt vier Nachholspiele geplant. Los geht es mit der Partie Oberteuringen gegen den Spitzenreiter Brochenzell heute um 18.15 Uhr.

Rolf Weiland, Trainer des VfL Brochenzell ist ein Mann der klaren Worte: „Wenn wir in Oberteuringen so auftreten, wie beim 1:1 gegen Hege, dann gibt es für uns die erste Saisonniederlage. Es hat nichts gepasst und die Mannschaft aus Oberteuringen ist nicht mehr zu vergleichen mit der der Vorrunde. Der SVO ist deutlich stärker.“ Zum Auftakt schaffte das Team des neuen Trainers Michael Krause beim starken FC Dostluk ein 2:2.

„Wir fahren nach Friedrichshafen, um drei Punkte zu holen“, sagt Lukas Sonntag, Trainer des TSV Schlachters. Er weiß aber, dass der FC Dostluk eine spielstarke Mannschaft hat. „Es wird ein enges Spiel, aber die Zielsetzung bleibt die gleiche.“ Sonntag kann allerdings nicht aus dem Vollen schöpfen.

Der TSV Eriskirch hat in Achberg eine starke Leistung gezeigt. Vier Minuten der Unaufmerksamkeit haben die Mannschaft um die Früchte der Arbeit gebracht. In der Partie gegen den Vorletzten FC Friedrichshafen kann sich die Mannschaft mit einem Erfolg von den Abstiegsrängen weiter absetzen.

Andreas Nuber, Abteilungsleiter des TSV Neukirch, erwartet gegen die SGM Fischbach-Schnetzenhausen eine schwere Partie. „Beide Mannschaften spielen auf Augenhöhe und deshalb ist es eine offene Partie“, sagt Nuber. So ähnlich sieht es auch Axel Meier, Trainer der Gäste. „In der A2 gibt es keine einfachen Spiele.“ Seine Mannschaft hat zum Auftakt gegen Lindau mit 0:2 verloren. Trotzdem bleibt er optimistisch: „Meine Spieler haben Lindau lange Zeit in Schach gehalten. In Hälfte zwei setzte sich die individuelle Klasse der SpVgg durch. Die Niederlage ist für uns kein Nackenschlag.“