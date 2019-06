Kreisel Ittenhausen: Zweite Bauphase beginnt

Die zweite Phase für den Bau eines Kreisverkehrs in Ittenhausen beginnt am Dienstag, 4. Juni. Dazu wird die Fahrbahn der Rotachstraße sowie der Geh- und Radweg in diesem Abschnitt gesperrt. Zur Umfahrung des Baustellenbereiches wurden Umleitungen eingerichtet, teilt die Stadtverwaltung mit. Verkehrsteilnehmer, die rechts ab in Richtung Ailingen fahren wollen oder die von Ailingen kommend stadteinwärts unterwegs sind, werden weiträumig umgeleitet. Die zweite Bauphase dauert voraussichtlich bis 24. Juni.

Die Umleitungstrecke für Autos führt über Bunkenhofen, Meistershofen, die Meistershofener Straße, die Ailinger Straße, die Äußere Ailinger Straße nach Ailingen. Eine zweite Alternative führt von Ailingen über Blankenried, Hefigkofen, die B 30, Oberteuringen nach Ittenhausen.

Der Lastwagen-Verkehr wird über Jettenhausen, die B 31, die Äußere Ailinger Straße nach Ailingen geleitet. Eine weitere Alternative führt von Ailingen über Blankenried nach Hefigkofen, über die B 30 nach Oberteuringen bis nach Ittenhausen. Die Umleitungsstrecken sind gut sichtbar ausgeschildert, versichert die Stadtverwaltung. Die Umleitung für Fußgänger und Radfahrer sei ebenfalls ausgeschildert und liege im unmittelbaren Bereich der Baumaßnahmen.