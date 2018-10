Der Bodenseekreis beteiligt sich an den Kosten für die 11. Maritime Konferenz, die Ende Mai 2019 erstmals in Friedrichshafen stattfinden soll, mit 140 000 Euro, was laut Kreis der Hälfte der zu erwartenden Kosten entspricht. Das hat der Kreistag in seiner Sitzung vom Dienstag beschlossen.

Erwartet werden dann rund 700 Branchenvertreter aus Wirtschaft, Politik, Forschung und Verwaltung. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat laut Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH ihr Kommen zugesagt (die SZ berichtete gestern: „Merkel trifft maritime Wirtschaft am Bodensee“). Laut Kreisverwaltung sind Baden-Württemberg und Bayern mit jeweils 21 Prozent Umsatzanteil die wichtigsten Standorte der maritimen Zulieferindustrie in Deutschland überhaupt. Allein im Bodenseekreis gebe es über 100 Unternehmen in diesem Bereich. Kreis und Wirtschaftsförderung versprechen sich von der Konferenz wirtschaftliche Impulse für die Region. Bei der Abstimmung gab es drei Gegenstimmen, unter anderem von Roland Biniossek (Die Linke), der die Kosten als „viel zu hoch“ bezeichnete und kritisierte, dass der Bodenseekreis alleine für die Abendveranstaltung 40 000 Euro ausgibt.