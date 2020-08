Kreis warnt vor privaten Straßensammlungen

Das Landratsamt bittet die Bewohner des Bodenseekreises darum, bei nicht genehmigten Straßensammlungen keine Gegenstände oder Abfall an den Straßenrand zu stellen. Erfahrungsgemäß werden bei solchen Sammlungen durch „ungarische Familien“ oder „ungarische Kleinunternehmen“ nicht alle herausgestellten Dinge mitgenommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde. Vieles werde zurückgelassen oder endet gar als wilder Müll in Wald und Flur.

In den vergangenen Tagen wurden vermehrt im Bodenseekreis per Handzettel solche Straßensammlungen angekündigt. Es werde alles angenommen, vom defekten Moped bis hin zu Elektroschrott, alten Möbeln, Fahrrädern, Werkzeug und Geschirr, heißt es auf dem Handzettel. Diese Sammlungen sind aber nicht ordnungsgemäß beim Landratsamt angezeigt worden. Sie sind somit nicht legal. Der Bodenseekreis hat bereits im September 2009 eine Allgemeinverfügung erlassen, dass gewerbliche Sammlungen von Abfällen grundsätzlich untersagt sind. Denn die Erfahrungen der Behörde in den vergangenen Jahren hätten gezeigt, dass bei solchen „wilden“ Sammlungen oft nur bestimmte Güter aus den herausgestellten Gegenständen ausgewählt und mitgenommen werden, heißt es weiter. Der Rest bleibe am Straßenrand liegen oder wird illegal in der Landschaft „entsorgt“. Dadurch entstehen mitunter Umwelt- und Sicherheitsprobleme, außerdem müssen diese Hinterlassenschaften dann auf Kosten der Allgemeinheit entsorgt werden. Hinzu komme, dass die gesammelten Materialien und Gegenstände nicht, wie oft behauptet, Hilfsbedürftigen zukommen, sondern verkauft werden.