Kreis-SPD lobt Alltagshelden und kritisiert F-18-Kauf

In einer Telefonschalte hat der SPD-Kreisvorstand intensiv über die aktuelle Situation im Bodenseekreis seit Ausbruch der Corona-Pandemie beraten. Aber auch die Bundespolitik war Thema. So kritisierte man etwa, dass Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) offenbar den USA eine Kaufzusage über 45 Kampfjets gegeben habe.

„Wir werden alles daransetzen, die Sorgen und Bedürfnisse der vielen Menschen aufzugreifen und an die zuständigen Stellen zu bringen“, versprach der SPD-Kreisvorsitzende Rainer Röver laut Pressemitteilung. Man höre den Menschen zu, die derzeit in ihrer Existenz bedroht seien und mit Ängsten, Isolation oder Doppelbelastung durch Job und Betreuung von Kindern oder Angehörigen an die Grenzen und darüber hinausgebracht werden.

Der SPD-Kreisvorstand war sich, wie es weiter heißt, aber auch einig, dass die Corona-Pandemie trotz all ihres Schreckens auch zeige, wieviel Solidarität, Zusammenhalt und Mitmenschlichkeit in unserer Gesellschaft bestehe. „So viele Menschen im Bodenseekreis leisten gerade enorm viel, um unsere Gesundheit zu schützen und uns allen ein würdevolles Leben zu ermöglichen. Diesen Menschen wollen wir als SPD im Bodenseekreis aus tiefstem Herzen danken“, so Röver weiter. Viel zu lange habe man die Frage systemrelevanter Berufe falsch beantwortet. „Wir sehen es als unsere Pflicht, besonders nach dieser Krise all die Menschen, ob im Gesundheitswesen, an der Supermarkt-Kasse oder die Erzieherinnen und Erzieher, nicht zu vergessen“, sagte auch SPD-Landesvorstandsmitglied Leohn Hahn. Zunächst gelte es aber, die „enorme Leistung dieser Menschen wertzuschätzen“. Hahn sagte, er sei „stolz auf die Solidarität, die wir im Bodenseekreis erleben“.

Auf harte Kritik und auf Unverständnis stieß indes der Vorstoß der CDU-Verteidigungsministerin, 45 F-18 Kampfjets mit Atombomben-Tauglichkeit von den USA kaufen zu wollen. „Nicht nur, dass wir es grundsätzlich für falsch halten, dass die Bundeswehr atomwaffenfähige Waffensysteme besitzt und bedienen soll. Mit dem unsinnigen und unnötigen Vorpreschen hat Kramp-Karrenbauer auch erneut gezeigt, dass sie mehr auf ihr Profil, statt auf abgestimmte Initiativen zur Förderung des Friedens aus ist“, so auch der SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzende Norbert Zeller. „Wir stärken der SPD-Bundestagsfraktion ausdrücklich den Rücken, dieses Vorhaben nicht mitzutragen und erwarten dies auch von der Friedenspartei SPD in einer Regierung". Man frage sich, ob die Mittel gerade mit Blick auf die Krise sinnvoll eingesetzt seien.