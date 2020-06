Kreis-SPD fordert nachhaltiges Tourismuskonzept von der Stadt Friedrichshafen

Die SPD-Kreistagsfraktion Bodenseekreis setzt sich für einen nachhaltigen, ökologisch und sozial verträglichen Tourismus in der Bodenseeregion ein. Dazu zählten auch Maßnahmen der Saisonverlängerung. „Ein entsprechendes Gutachten könnte die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) erstellen“, so Norbert Zeller, SPD-Fraktionsvorsitzender.

Die SPD wollte von der Kreisverwaltung wissen, welche Corona-Hilfen der Tourismus im Bodenseekreis vom Bund und Land erhält. Demnach gibt es Soforthilfen von nicht rückzahlbaren Zuschüssen, bei Unternehmen bis zu 50 Beschäftigten in Höhe von 30 000 Euro durch den Bund. Das Land stelle für das Gastgewerbe außerdem 330 Millionen Euro zur Verfügung. Die DBT und die Regio Konstanz-Bodensee-Hegau erhielten laut SPD-Mitteilung eine einmalige Förderung in Höhe von 100 000 Euro durch das Wirtschaftsministerium. Hinzu käme eine mehrfache Mehrwertsteuersenkung.

Angesichts der enormen finanziellen Unterstützung durch Bund und Land und der in den vergangenen Jahren stetig wachsenden Übernachtungszahlen sieht die SPD-Kreistagsfraktion es nicht für gegeben an, in der jetzigen Situation zusätzlich Tourismusbetriebe finanziell zu unterstützen. „Immerhin leistet der Bodenseekreis jährlich einen nicht unwesentlichen Beitrag an die DBT und IBT“, so Kreisrätin Ing-rid Sauter.

Von der Corona-Krise besonders betroffen sind Arbeitnehmer, deren Situation allerdings durch das Kurzarbeitergeld abgefedert werde, was leider nicht für die Saisonkräfte beziehungsweise Aushilfskräfte gelte.

Die SPD-Kreistagsfraktion teilt nicht die Auffassung der CDU-Fraktion, die sich „ein mehr als nur symbolisches Zeichen der Solidarität und Unterstützung in die regionale Tourismuswirtschaft vonseiten des Landkreises“ wünscht, wie es in einem Antrag der CDU heißt.

„Erfreulich ist, dass die DBT GmbH die nun schwierige Situation dazu nutzt, vor allem die Digitalisierung voranzubringen“, stellt Sauter zufrieden fest. Auch begrüßt die SPD-Kreistagsfraktion Konzepte, wonach nicht nur Gäste, sondern auch Einheimische verstärkt von den touristischen Angeboten profitieren. An vorderster Stelle steht für die SPD der Ausbau des öffentlichen Verkehrs und eine deutliche Verbesserung des Radwegeangebots.

Sie geht davon aus, dass in absehbarer Zeit der Tourismus in der Bodenseeregion wieder deutlich steigen wird. „Einen Vorgeschmack haben wir bereits an Pfingsten erlebt“, so Ingrid Sauter. Jetzt gelte es, die Chance zu nutzen, einen nachhaltigen, ökologisch und sozial verträglichen Tourismus mit einer möglichst ganzjährigen Saison zu entwickeln.