Junge Künstler aus dem Bodenseekreis haben mit ihren Gemälden und Zeichnungen noch bis zum 28. Februar 2018 die Chance auf den begehrten Förderpreis „jung + gegenständlich“ des Bodenseekreises. Bewerben können sich Künstler unter 35 Jahren, die eine künstlerische Ausbildung durchlaufen oder bereits abgeschlossen haben.

Die drei einzureichenden Werke müssen laut Landratsamt gegenständlich und in Malerei oder Zeichnung ausgeführt worden sein.

Aus den eingegangenen Bewerbungen wählt eine Fachjury die Künstler aus, die an einer Ausstellung in der Galerie des Bodenseekreises vom 8. Juli bis 16. September teilnehmen dürfen. Gewählt wird auch der Jury-Preisträger, für den ein Preisgeld in Höhe von 4000 Euro vorgesehen ist. Dem Preisträger wird zusätzlich eine Einzelausstellung im Folgejahr in der Galerie Fähnle in Überlingen in Aussicht gestellt. Auch das Ausstellungspublikum selbst kann zur Jury werden und während der Ausstellungslaufzeit seinen eigenen Favoriten küren, der ein Preisgeld von 1.000 Euro bekommt.

Die Bewerbungen erfolgen zunächst digital. Nähere Informationen und Bewerbungsunterlagen gibt es auf

www.bodenseekreis.de/bildung-kultur/kultur/galerie-bodenseekreis