Kreativtag lässt Mädchenherzen höher schlagen

Am vergangenen Samstag hat bereits zum 16. Mal der Mädchenkreativtag in den Räumen der Bodenseeschule in Friedrichshafen stattgefunden. Mädchen ab der fünften Klasse konnten an den verschiedenen Workshops teilnehmen, sich austauschen und sogar neue Freundschaften schließen. Abends wurden die Ergebnisse und Fotos des Tages den Eltern in einer kleinen Präsentation vorgeführt.

Im Workshop „Partyfood & Fun“ konnten sich die Teilnehmerinnen mit Leiterin Nadine Steiner in der Küche ausprobieren und Mini-Burger, Pizzamuffins und andere kleine Snacks vorbereiten, die dann abends serviert wurden. Mit dem Team des Spielehauses bauten die Mädchen in der Holzwerkstatt Nachttische aus alten Obstkisten und konnten so ihre Zimmer zu Hause umgestalten.

Unter einem ähnlichen Motto stand der Workshop „Pimp my room“ bei Teresa Mohr: Die Teilnehmerinnen bastelten Aufbewahrungsboxen, Schmuckständer, Pinnwände und andere Dekorationen für ihre Zimmer. Auch im Workshop „Naturkosmetik selbstgemacht“ bei Sylvia Koß konnten die Teilnehmerinnen Einiges mit nach Hause nehmen: Aus einfachen Zutaten entstanden den Tag über Pflegeprodukte wie Lippenbalsam, Badekugeln und Badesalz. In einem kleinen Buch wurden die Rezepte festgehalten, damit die Mädchen die Produkte auch zu Hause noch nachmachen konnten.

Im Workshop bei Karin-Sofia Weishaupt drehte sich alles um Frisuren, Schminke und Nagellack: Die Mädchen konnten lernen, sich dezent für die Schule zu schminken und mit Geräten wie Lockenstab und Glätteisen umzugehen und bereiteten dann für den Abend eine kleine Modenschau vor.

Im sechsten Workshop konnten die Teilnehmerinnen ihrer Kreativität freien Lauf lassen: In Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus Tettnang wurde ihnen die Möglichkeit gegeben, eigene Henna-Tattoos zu entwerfen und zu zeichnen, die ungefähr vier Wochen lang auf der Haut zu sehen sind.

Der Kreativtag wurde vom Mädchenarbeitskreis, bestehend aus dem Jugendzentrum Molke, dem Katholischen Jugendreferat, dem Spielehaus Friedrichshafen, der Schulsozialarbeit der Merianschule und der Gemeinschaftsschule Graf-Soden, dem Jugendtreff Eriskirch und dem Jugendhaus Tettnang um die Frauen- und Familienbeauftragten des Bodenseekreises, Veronika Wäscher-Göggerle in ehrenamtlicher Arbeit organisiert.

Insgesamt 60 Mädchen haben am Samstag an den verschiedenen Workshops teilgenommen, die nach den Wünschen vom letzten Jahr ausgewählt wurden. Der Mädchenkreativtag diene außerdem zur Stärkung des Selbstbewusstseins, sagt Sarah Kessler: „Die Mädchen können hier in einer sicheren Umgebung alles sagen, was sie möchten.“

In Zukunft soll ein solcher Kreativtag auch für Jungs stattfinden. Die Organisatoren hoffen für nächstes Jahr auch weiterhin auf fröhliche Mädchen am Kreativtag.