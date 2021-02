Kreative Mitmachaktion zum ersten digitalen Tag der Kinderhospiz-Arbeit am 10. Februar

Der Ambulante Kinderhospizdienst Amalie beteiligt sich anlässlich des Tages der Kinderhospiz-Arbeit am Mittwoch, 10. Februar, und ruft Organisationen und Privatpersonen im Bodenseekreis zu einer digitalen Mitmachaktion auf. Ziel ist es, an diesem Tag mit Fotos von einem eigens für den Tag der Kinderhospizarbeit entworfenen grünen Band in den sozialen Medien ein Zeichen zu setzen.

Der Tag der Kinderhospizarbeit am 10. Februar schaffe Aufmerksamkeit für die Situation von Familien, in denen ein Kind oder ein Elternteil lebensbedrohlich oder lebensverkürzend erkrankt ist, heißt es in der Pressemitteilung. Um trotz Corona-Pandemie die Kinder- und Jugendhospizarbeit an diesem wichtigen Gedenktag sichtbar zu machen, startet Amalie einen Aufruf an die Bevölkerung, Städte, Gemeinden, Firmen und Organisationen. „Der Tag der Kinderhospizarbeit soll Menschen motivieren, sich mit der Kinder- und Jugendhospizarbeit zu solidarisieren und unsere Angebote bekannter machen“, erklärt die Koordinatorin von Amalie für den Bodenseekreis Heike Lander. Ein eigens für den Tage entworfenes grünes Band soll die betroffenen Familien mit Freunden und Unterstützern symbolisch verbinden. Bestellt werden können diese unter: shop.bundesverband-kinderhospiz.de oder kostenlos bei den Büros von Amalie. Zusätzlich werden einige Orte im Bodenseekreis an diesem Tag grün beleuchtet.

Wie die Organisatoren mitteilen, sei die Farbe Grün für die Kinderhospiz-Arbeit ein Symbol der Hoffnung und, dass sich immer mehr Menschen an die Seite der Kinder- und Jugendhospiz-Arbeit und damit der betroffenen Familien stellen. „Die Beteiligung von möglichst vielen Menschen an der Aktion würde bundesweit ein starkes Signal der Verbundenheit und Solidarität setzen“, so die Koordinatorinnen von Amalie. Mitmachen kann jeder und das grüne Band der Hoffnung an Fenstern, Autoantennen, Bäumen, Zäunen befestigen. Auch über Zeichnungen oder andere Gestaltungsformen mit dem grünen Band, grünem Licht oder grüner Farbe freuen sich die Organisatoren. Die Fotografien oder Videos der „Grünen Aktion“ kann jeder auf Instagram oder Facebook unter #tagderkinderhospizarbeit veröffentlichen.

Kinder begleiten

Im Landkreis Ravensburg und im Bodenseekreis begleitete Amalie, ein Dienst der Stiftung Liebenau und des Malteser Hilfsdienstes, allein im vergangenen Jahr über 50 Familien.