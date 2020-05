Kreativ wegen Corona: Das bietet das Kulturbüro Friedrichshafen

Wirft man derzeit einen Blick auf die Homepages der Kulturanbieter, so fällt vor allem ein Wort ins Auge: „Abgesagt“. Doch je länger die Corona-bedingte Veranstaltungspause anhält, umso kreativer werden laut einer Mitteilung des Kulturbüros Künstler und Veranstalter auch im Erfinden alternativer Programmformate. Das Kulturbüro bietet aktuell Folgendes an:

Donnerstag, 28. Mai

Beim Autokino in der Messe zeigt das Kulturbüro als Mitveranstalter unter anderem am Donnerstag, 28. Mai, um 20.15 Uhr die Filmoper „Der Freischütz“. Vor dem historischen Panorama Dresdens und den Felsen der Sächsischen Schweiz wird ein altes Märchen jenseits gängiger Opernklischees zum Leben erweckt. Träume und Hoffnungen – sie bestimmen das Leben junger Menschen. In den Schlachten des Napoleon Bonaparte kämpfen Max (Michael König) und Kaspar (Michael Volle), zwei Jäger, Seite an Seite. Und sie kämpfen gegeneinander um die Liebe zu Agathe (Juliane Banse). Lebt kein Gott? Kann ihre Liebe in Zeiten des Krieges überleben? Hat das Leben noch einen Sinn ohne Hoffnung? Max und Kaspar sind Romantiker, denn sie glauben an die Liebe.

Noch bis Freitag, 29. Mai

Noch bis Ende der Woche präsentiert das vielfach ausgezeichnete Theater Zitadelle aus Berlin für das Kulturbüro Friedrichshafen die Puppenspiel-Videoclipserie „Kratz- und bissfest“. Auf kultur-friedrichshafen.de können sich Kinder und Erwachsene jeweils montags, mittwochs und freitags eine Folge aus dem Tagebuch der Theaterpuppen anschauen. Ob Mund-Nasen-Schutz, die Trauer darüber, seine Freunde nicht treffen zu können, Homeschooling oder anstehende Lockerungen - hier werden laut Mitteilung ebenso sensibel wie humorvoll aktuelle Themen aufgegriffen.

Bis zum Ende der Pfingstferien

Wer eine kleine Aufmunterung für zwischendurch gebrauchen kann, der sei hier richtig: Bis zum Ende der Pfingstferien ist die „Kultur-Oase“ bei gutem Wetter von montags bis freitags vor dem Medienhaus für jeden zugänglich, der einen eigenen Kopfhörer mitbringt. Zu hören ist unter anderem Witziges von Heinz Erhardt oder Erich Kästner, Skurriles von Christian Morgenstern, Warmherziges von Erich Fried, Klassiker ebenso wie Selbstverfasstes der Teilnehmer der Theaterspielclubs des Kulturbüros und auch einige Lieder. Der Besuch ist kostenlos.

Pfingstmontag, 1. Juni

Am 17. Mai startete die Reihe der „Live-Stream-Konzerte aus dem GZH“, die am Pfingstmontag, 1.Juni, 19 Uhr mit dem Tenor Philipp Nicklaus und Nikolaus Henseler am Klavier fortgesetzt wird.

Mitmachaktion ab jetzt

Gemeinsam mit dem Spielehaus, dem Medienhaus, dem Schulmuseum und der Buchhandlung Ravensbuch bietet das Kulturbüro darüber hinaus ab sofort ein kreatives Mitmachangebot für Kinder und Jugendliche an: Zum Thema „Seifenblasen im Kopf“ kann jeder zwischen fünf und 15 Jahren ein Bild malen, eine Geschichte schreiben oder einen Comic zeichnen. Daraus soll - sobald die Situation es wieder zulasse - eine Gemeinschaftsausstellung im öffentlichen Raum mit Eindrücken aus einer besonderen Zeit entstehen.