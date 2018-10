Kraxelwettbewerbe in der Häfler Kletterhalle

Vor Kurzem sind die 20. Sektionsmeisterschaften des DAV Friedrichshafen im Sportklettern ausgetragen worden. 35 hoch motivierte Sportler und zahlreiche Zuschauer waren laut Vereinsbericht in der Häfler Kletterhalle in der Vogelsangstraße erschienen. Tags darauf fand der landesweite Abschlusswettkampf der Kids-Cup-Serie statt.

In der Qualifikationsrunde mussten die Teilnehmer fünf Kletterschwierigkeiten meistern. Je nachdem, um wie viele Griffe sich die Kletterer vom Boden entfernen konnten, wurden Punkte verteilt und von Wettkampfleiter Klaus Wolf zusammengezählt. Die jeweils Besten der Altersklassen Jugend, Damen und Herren traten schließlich im Finale gegeneinander an.

Wegen des überschaubaren Teilnehmerfeldes bei der Jugend wurde in einer gemeinsamen Wertung geklettert. Kirian Fink ging als Vereinsmeister bei der männlichen Jugend hervor, bestes Mädchen wurde Julia Perantoni. Im Finale der Frauenwertung sicherte sich Anne Feiri den Meistertitel. Sie schaffte die Finalroute, wie ihre beiden Verfolgerinnen, fehlerfrei bis zum Topgriff und war mit 1:56 Minuten die Schnellste vor der um drei Sekunden Zweitplatzierten Vera Meschenmoser. Heinrich Lange und Ronny Schwartze traten im Finale der Männer an. Lange bewies am Ende die größere Ausdauer und Nervenstärke und konnte sich, nach einigen Titeln in der Jugend, zum Vereinsmeister küren.

Zwei Touren gegen die Zeit

Am darauffolgenden Tag stürmten 101 gemeldete Kinder aus ganz Baden-Württemberg die Häfler Kletterhalle, um im abschließenden Wettkampf der baden-württembergischen Kids-Cup-Serie Punkte zu sammeln. Hier mussten zahlreiche Routen geklettert werden. Je nachdem, wie viele der auf der Kletterwand angebrachten Markierungen überklettert wurden, gab es Punkte für die Gesamtwertung. Zwei Touren wurden gegen die Uhr geklettert, hier zählte die schnellste Zeit fürs Ranking.

Gespannt warteten die Kinder und Trainer nach dem Wettkampf auf die Ergebnisse. Hier mussten doch sämtliche Ergebnisse in drei Einzelwertungen überführt werden. Neben dem Kids-Cup wurden zusätzlich die Friedrichshafener Kinderwertung und das Gesamtergebnis der Kids-Cup-Serie 2018 erstellt. Bei der Siegerehrung durften sich die Gewinner über wertvollen Sachpreise der Veranstaltungssponsoren freuen.

Da Friedrichshafen, der letzte Standort der Kids-Cup Serie 2018 war, fanden im Anschluss an die Tageswertung auch die Siegerehrungen der Gesamtserie statt. Die Gesamtsieger wurden standesgemäß mit Pokal und Urkunde geehrt. Als Erinnerung an ihre Leistungen erhielten alle platzierten Kinder eine Medaille.