Die Arbeitnehmer-Fehltage bei Muskel-Skelett-Erkrankungen wie beispielsweise Rückenschmerzen sind im vergangenen Jahr im Bodenseekreis um sieben Prozent gestiegen. Ihr Anteil am gesamten Krankenstand wuchs auf über 25 Prozent. Damit liegt der Landkreis über dem Landesdurchschnitt.

Bei der Vorstellung des DAK-Gesundheitsreports hat der Leiter des Servicezentrums der Deutschen Angestellten Krankenkasse, Thomas Schäfer, gestern zusammen mit Rupert Diesch von der Sportklinik Friedrichshafen Gründe genannt, warum so viele Menschen an Rückenschmerzen leiden.

Leicht gesunken ist 2017 die Zahl der Krankmeldungen im Bodenseekreis. Mit 3,1 Prozent gab es in der Region den zweitniedrigsten Krankenstand im Land. Laut DAK-Gesundheitsreport waren damit an jedem Tag des Jahres von 1000 Arbeitnehmern nur 31 krankgeschrieben. Unwesentlich niedriger lag die Zahl nur in Stuttgart mit 3,0 Prozent. Für Rupert Diesch von der Sportklinik ist der niedrige Krankenstand im Bodenseekreis ein Indiz für die weitgehende Zufriedenheit der Bevölkerung. Von Rückenleiden waren in der Region vor zehn Jahren weniger Menschen betroffen. Tangiert sind davon heute vor allem Arbeitnehmer mit sitzenden Tätigkeiten (Computerarbeit). Auch wenn die Gestaltung der Arbeitsplätze erheblich verbessert wurde, reicht ein optimaler Stuhl als Gesundheitsvorsorge nicht aus. „Bandscheiben brauchen Bewegung“, weiß Rupert Diesch, der in Rückenschulung nur die Verwaltung des Mangels sieht und deshalb Bewegung und Sport empfiehlt.

Die DAK, die im Landkreis 16 000 Versicherte betreut, informiert seit einigen Jahren gezielt über den Krankenstand, um so „Impulse für die Gesundheit der Beschäftigten zu geben“, sagt Thomas Schäfer.

Dabei würden die fundierten Analysen helfen, noch gezielter beim Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) ansetzen zu können und Arbeitgebern konkret Hilfe anzubieten. Ziel ist, längeren Ausfallzeiten wegen Rückenleidens vorzubeugen.

Weitverbreitete Probleme

Trotz Prävention und zahlreicher Gesundheitskurse leiden landesweit rund 4,2 Millionen Erwerbstätige unter Rückenschmerzen. Nach einer Umfrage hatten 73 Prozent aller Beschäftigten in 2017 „Rücken“.

Jeder Vierte hat aktuell Beschwerden. Auf 100 Erwerbstätige in Baden-Württemberg entfielen rund 71 Fehltage wegen Rückenschmerzen (in Mecklenburg-Vorpommern waren es 135 und in Sachsen 108). Im Bodenseekreis war die Zahl der Ausfalltage mit 69 noch leicht geringer als im Land. Dagegen lag im Bodenseekreis die durchschnittliche Dauer je Krankschreibung mit 15 Tagen über dem Landesdurchschnitt (12 Tage). Schäfers Ziel: gemeinsam mit den Unternehmen das individuelle Arbeitsumfeld noch rückenfreundlicher zu gestalten. Die große Mehrheit der Bevölkerung in Baden-Württemberg meldet sich mit Rückenschmerzen übrigens nicht krank. 86 Prozent gehen mit Schmerzen zur Arbeit.

Konkret haben im Land 74 Prozent der Arbeitnehmer Beschwerden mit der Lendenwirbelsäule, 46 Prozent mit dem Nacken, fast jeder Dritte gibt Schmerzen an mehreren Bereichen der Wirbelsäule an. „Da sich Stress und psychische Belastungen stark auf die Rückengesundheit auswirken können, sollte dieser Aspekt stärker bei Diagnose und Behandlung berücksichtigt werden“, fordert Schäfer.

Als erste Reaktion auf die aktuelle Studie bietet die DAK-Gesundheit ihren Versicherten ab sofort ein neues onlinebasiertes Rücken-Coaching an. Unter dem Titel Rücken@Fit erhalten Betroffene eine verhaltensorientierte, individuelle Hilfe bei akuten und chronischen Rückenschmerzen.