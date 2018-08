Wie jetzt erst angezeigt wurde, hat ein unbekannter Täter zwischen 9 Uhr am Samstag, 18. August, bis 13 Uhr am Sonntag, 19. August, den vorderen linken Kotflügel eines in Höhe des Gebäudes Aistegstraße 27 abgestellten BMW zerkratzt. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der unbekannte Täter hat sich bisher nicht bei der Polizei gemeldet, teilte diese am Donnerstag mit.

Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541 / 70 10.