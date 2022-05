Kostenloses Kino für Ukraine Flüchtlinge zeigt „Shaun das Schaf“

350 ukrainische Flüchtlinge haben vor Kurzem kostenlos den Film „Clara und der magische Drache“ im Cineplex Friedrichshafen gesehen. Die Aktion des Kinobetreibers stieß damit auf großen Erfolg, heißt es in einer Pressemitteilung des Cineplex. Daher planen die Organisatoren auch schon die zweite Runde: Am Samstag, 28. Mai, gibt es dann ab 12.30 Uhr den Familien-Animationsfilm „Shaun das Schaf“ zu sehen. „Es freut uns riesig, dass wir den ukrainischen Familien, zumindest für ein paar Stunden, etwas Ablenkung und Freude bereiten konnten“, freuen sich die Veranstalter in der Mitteilung. Eine Anmeldung vorab ist nicht notwendig. Die ukrainischen Familien können einfach vorbeikommen. Je nach Nachfrage, wird der Film in mehreren Kinosälen zu sehen sein.