Kostenlose Pendlerbrezel für Radler

Radler können sich von Montag, 30. Mai, bis Freitag, 3. Juni, über eine Brezel freuen. Während der Aktionswoche erhalten alle, die morgens mit dem Fahrrad unterwegs sind und sich bis 10 Uhr bei einer der teilnehmenden Bäckereien melden, eine kostenlose Brezel. Darauf weist die Stadt hin.

Als Nachweis, dass man mit dem Fahrrad unterwegs ist, muss lediglich der Fahrradhelm vorgezeigt werden, heißt es weiter. Wer sich eine Pendlerbrezel abholt, ist nicht verpflichtet, darüber hinaus etwas einzukaufen.

Mit der Aktion will die „Initiative Radkultur“ und die Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg dazu motivieren, mit dem Rad zu fahren.

In Friedrichshafen gibt es die Pendlerbrezel bei der Bäckerei Hamma in der Karlstraße, im Bodenseecenter, in der Rheinstraße, im Kaufland in Manzell, im Café in Ailingen und im Café Franziskus. Auch in der Backstube Kloos in Stockerholz, in der Schwabstraße, im Riedlepark, in Kluftern und in Unterraderach können sich Radfahrer eine Pendlerbrezel abholen. Die Filialen der Bäckerei Ulmer in der Altstadt, in der Friedrichstraße, in der Teuringer Straße, am Marie-Curie-Platz, in der Pacellistraße, in der Hochstraße sowie in Schnetzenhausen, Fischbach und Berg, beteiligen sich ebenfalls an der Aktion.