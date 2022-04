Kostenlose Filmvorführung für Geflüchtete auf ukrainisch

Viele Menschen finden Schutz in der Bodenseeregion. Darunter auch viele Kinder. Um diesen Familien etwas Ablenkungen von den tragischen Ereignissen in der Ukraine zu ermöglichen, lädt das Cineplex Kino alle Ukrainerinnen und Ukrainer ein, sich am Samstag, 30. April kostenlos im Kino den Familienanimationsfilm „Clara und der magische Drache“ in ukrainischer Sprache anzuschauen. Eine Portion Popcorn gibt es ebenfalls gratis dazu. Einlass ist ab 12.30 Uhr.

Eine Anmeldung vorab ist nicht notwendig. Die ukrainischen Familien können einfach diesen Samstagmittag vorbeikommen. Je nach Nachfrage, wird der Film in mehreren Kinosälen gezeigt. Der Filmverleih Lakesidefilm aus Allensbach hat den Film kostenlos zur Verfügung gestellt.

In dem Film geht es um Clara, die zusammen mit drei lustigen Affen in einer Feenwelt lebt, die von Zwergen, Drachen und Zauberern bewohnt wird. Aufregende Abenteuer warten auf Clara und ihre Freunde, denn die Zukunft der ganzen Welt liegt in ihren Händen. Nur einmal in tausend Jahren wird ein magischer Drache geboren. Aufgrund seiner außergewöhnlichen Fähigkeiten, wollen böse Mächten ihn entführen, um seine Magie zu zerstören. Durch einen glücklichen Zufall misslingt die Entführung und das Drachenbaby landet bei Clara und ihren witzigen tierischen Freunden. Nun gilt es viele Abenteuer zu bestehen und zudem Claras Geheimnis über ihre Vergangenheit zu lüften.