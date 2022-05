Kostenlose Beratung für Patienten

Am Mittwoch, 5. Mai, öffnet die Beratungsstelle der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) in Friedrichshafen wieder: Ratsuchende können nun auch wieder im Beratungsbüro in der Siemensstraße 14/1 die qualifizierte und kostenfreie Beratung der UPD zu gesundheitlichen und gesundheitsrechtlichen Fragen in Anspruch nehmen.

Wie das Beratungsteam der UPD berichtet, beantworten die Experten Fragen zu Themen wie Krankengeld, Pflegeleistungen und möglichen Behandlungsfehlern oder sie erklären Ratsuchenden, was sie tun können, wenn ihre Kranken- oder Pflegekasse einen Antrag abgelehnt hat. „Viele Menschen wissen oft gar nicht genau, welche Rechte und Ansprüche sie gegenüber ihrer Krankenkasse oder ihrem Arzt haben", sagt Tina Scherer-Matuschke, Beraterin am Standort Friedrichshafen.

Terminvereinbarungen sind möglich unter der Telefonnummer 0800 / 0 11 77 25. Kostenfreie telefonische Beratung gibt es unter der Nummer 0800 / 0 11 77 22, die kostenlose Online-beratung ist möglich unter www.patientenberatung.de