Kostenfreies Beratungsangebot für Kultur- und Kreativschaffende

Auch Kultur- und Kreativschaffende stehen vor der Frage, wie sie ihre Produkte oder Dienstleistungen vermarkten können, heißt es in einer Pressemitteilung der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis. Impulse von außen könnten dabei neue Perspektiven und Handlungsansätze mit sich bringen. Gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (WFB) bietet die MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg deshalb am 14. Oktober einen Beratungstag für Kultur- und Kreativschaffende aus dem Bodenseekreis an. Dabei stehen die Ideen und Anliegen der Kreativen jeweils eine Stunde lang im Mittelpunkt. Ziel der Gespräche ist es, erste Lösungen zu entwickeln sowie über Netzwerke, Anlaufstellen und Förderangebote zu informieren.

Die Orientierungsberatungen richten sich an Kultur- und Kreativschaffende aller Branchen, gleichgültig, ob frisch gegründet oder lange etabliert, freiberuflich oder gewerblich. Die kostenfreien Orientierungsberatungen werden unter Beachtung des Infektionsschutzes als Präsenztermine nach Maßgabe der geltenden Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg durchgeführt (3G-Nachweis). Da es sich um Einzeltermine handelt, sind Anmeldung und Terminvereinbarung vorab notwendig unter mfg.de/orientierungbw.

Unter www.mfg.de finden Kultur- und Kreativschaffende eine detaillierte Übersicht mit Informationen und Unterstützungsmöglichkeiten in der Corona-Pandemie. Von der Neustarthilfe, über Landesprogramme bis hin zur Künstlersozialkasse sind alle relevanten Informationen aufgelistet und nachzulesen, die Kreative jetzt wissen müssen.