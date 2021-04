Kostenfreie Online-Reihe „Women change IT“

Die Veranstaltungsreihe „Women change IT“ geht am Dienstag, 4. Mai, um 18 Uhr mit dem Thema „Digital Woman – Wie berufliche Wege und Vernetzung in der IT gelingen“ in die zweite Runde. Teilnehmende erfahren, wie Informationstechnologien gezielt zur Gestaltung der Veränderungen in Beruf und Gesellschaft eingesetzt werden können. Die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis und die Frauen- und Familienbeauftragte des Bodenseekreises laden in Kooperation mit der Kontaktstelle Frau und Beruf Ravensburg – Bodensee-Oberschwaben und der Wirtschaftsförderung des Landkreises Ravensburg zur kostenfreien Teilnahme ein.

Fachkräfte in der IT-Branche sind nach wie vor gesucht. Wie Unternehmen den Frauenanteil im IT-Bereich erhöhen können – diesem Thema widmet sich die Veranstaltungsreihe „Women change IT“. Beim zweiten Onlinevortrag zeigt Maren Heltsche, Programmiererin bei der Klimaschutzstiftung myclimate und Vorstand des Digital Women, Chancen auf, die in der Softwareentwicklung liegen. Zudem werden neue berufliche Gestaltungsmöglichkeiten im IT-Bereich aufgezeigt, auch für Quereinsteigerinnen und -einsteiger.