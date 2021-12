Kostenfreie Beratungen der Deutsche Rentenversicherung am Telefon

Am 5. Dezember war der internationale Tag des Ehrenamts. In diesem Zusammenhang hat die Deutsche Rentenversicherung in einer Mitteilung darauf hingewiesen, dass auch ihre Berater ehrenamtlich im Einsatz sind und genauso in der Pandemie weiterhin Beratung für die Versicherten anbieten.

Die sogenannten Versichertenberaterinnen und Versichertenberater sind ansprechbar bei Fragen zum Rentenantrag und unterstützen auch beim Ausfüllen. Mehr als 1,1 Millionen individuelle Beratungsgespräche wurden geführt und etwa 190 000 Rentenanträge haben die rund 2600 „Helfer in der Nachbarschaft“ im vergangenen Jahr bundesweit aufgenommen, heißt es in der Mitteilung weiter.

In Friedrichshafen ist Thomas Schäfer seit mehr als 35 Jahren der Ansprechpartner. Die kostenfreien Beratungen finden derzeit per Telefon statt. Termine mit ihm können unter der Telefonnummer 07541 / 310 31 vereinbart werden. Weitere Versichertenberater gibt es über das Servicetelefon unter 0800 100 04 80 70 oder unter www.deutsche-rentenversicherung-bund.de im Internet.