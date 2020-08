Kosmetikbranche trifft sich in der Häfler Messe

Im kommenden Jahr steht eine Premiere bei den Cosmetica-Fachmessen an: Die Cosmetica Stuttgart fällt weg, stattdessen findet vom 12. bis 13. Juni 2021 erstmals die Cosmetica Friedrichshafen statt, wie der Veranstalter in einer Pressemitteilung schreibt.

Der Cosmetica-Veranstalter lobt die hohe Dichte an Hotels und Wellness-Angeboten in der Region und wirbt dafür, den Messebesuch doch mit einem kleinen Kurzurlaub am See „mit allerlei Annehmlichkeiten“ abzurunden.

Fachbesucher erwartet demnach ein Branchentreffen mit einer breiten Angebotsvielfalt der dort ausstellenden Firmen und Marken. Präsentiert werden Trends, Innovationen und neue Produkte aus den Bereichen Kosmetik, Nägel, Fußpflege, Wellness und Accessoires. Erweitert wird das Messe-Portfolio laut Cosmetica-Messen um ein Rahmenprogramm aus den angesagten Bereichen Gesundheit, Fitness und Lifestyle.