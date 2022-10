Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt ist zu Gast am See

Anna Christmann, Bundestagsabgeordnete und Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, ist vor Kurzem zu Gast am Bodensee gewesen. Sie informierte sich bei ansässigen Unternehmen der Luft- und Raumfahrtbranche über deren Beitrag zum weltweiten Fortschritt, aber auch über aktuelle Herausforderungen wie zum Beispiel der Kommerzialisierung des Raumfahrtgeschäfts und der Klimaneutralität. Organisiert wurde der Besuch von BodenseeAIRea, dem Luft- und Raumfahrtcluster der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (WFB), heißt es in einer Mitteilung eben dieser.

Nach einem Besuch am Flughafen Friedrichshafen besichtigte die Delegation Airbus Defence and Space GmbH sowie die SpaceTech GmbH, beide in Immenstaad, und die Advanced Space Power Equipment GmbH in Salem. Während der Unternehmensbesichtigungen informierten die Unternehmensvertreter die Delegation über ihre Entwicklungen für die Branche und gaben dadurch wichtige Impulse für notwendige Anpassungen der politischen Rahmenbedingungen, heißt es in dem Schreiben der Wirtschaftsförderung weiter.

Von den Kompetenzen der einzelnen Unternehmen konnte sich die Delegation bei den Unternehmensbesichtigungen überzeugen: Das Integrated Technology Centre von Airbus bildet das Herzstück der europäischen Satellitenintegration. In der Solar Array Factory der SpaceTech GmbH werden Solarpaneele für die OneWeb-Satellitenkonstellation hergestellt. Dies ist eine Internetkonstellation mit erdnahen Minisatelliten für den privaten Internetzugang. Der Reinraum für Satellitentechnik der Advanced Space Power Equipment GmbH ist der einzige mit nach ESA zugelassener SMD-Fertigung für Elektronik eines deutschen Mittelständlers.

Die Delegation bestand neben Anna Christmann aus dem Bundestagsabgeordneten Volker Mayer-Lay, den Landtagsabgeordneten Martin Hahn und Klaus Hoher, dem Mitglied des Friedrichshafener Gemeinderats Felix Bohnacker sowie René Reinhardt aus dem für die Luftfahrt zuständigen Fachreferat des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK).