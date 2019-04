Konzertverein vergibt Freikarten an Schüler

Der Internationale Konzertverein Bodensee und Birdmusic veranstalten vom 17. bis 28. April das 21. Internationale Festival junger Meister. Zum 13. Mal stehen hochbegabte Klaviervirtuosen im Fokus. Die Schulen in Friedrichshafen erhalten Freikarten für das Klavierrecital am Donnerstag, 25. April, im Friedrichshafener Graf-Zeppelin-Haus und das Orchesterkonzert am Sonntag, 28. April, in der Lindauer Inselhalle.

Das Klavierfestival präsentiert sich jedes mal auch in der Heimatstadt des Hauptsponsors, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter. Am 25. April werden ab 19.30 Uhr ausgewählte junge Pianisten im Ludwig-Dürr-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses einen Streifzug durch die Klavierliteratur präsentieren. Das Programm und die auftretenden Künstler werden im Rahmen des Meisterkurses, der dem Festival zugeordnet ist, ermittelt. Am Sonntag, 28. April, gastiert um 19 Uhr die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz unter der Leitung ihres Chefdirigenten Ari Rasilainen mit drei preisgekrönten Solisten und Klavierkonzerten von Tschaikowsky, Prokofjew und Rachmaninow in der neu renovierten Lindauer Inselhalle.

Um musikinteressierte Kinder und Jugendliche zu fördern, geben der Internationale Konzertverein Bodensee und Birdmusic Friedrichshafener Schülern die Möglichkeit, die beiden Konzerte kostenfrei zu besuchen. Hierfür wurden den Schulen insgesamt mehr als 100 Freikarten zur Verfügung gestellt. Profitieren können hiervon unter anderem die Musikschule, die Bodensee-Schule, die Blindow-Schule, die Hugo-Eckener-Schule, die Droste-Hülshoff-Schule, die Claude-Dornier-Schule, das Karl-Maybach-Gymnasium, das Graf-Zeppelin-Gymnasium, die Realschule Ailingen und die SIS Swiss International School.

Alle auftretenden Pianisten haben bereits zahlreiche Preise bei namhaften nationalen und internationalen Wettbewerben gewonnen.