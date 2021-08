Konzertstrand mit 3G-Motto: Gastro, Gemütlichkeit, Genuss

Es gibt 5x2 Karten für ein Konzert nach Wahl zu gewinnen. Es treten auf: Peter Pux und Maeckes & Die Gitarre am Freitag um 16.30 Uhr (34 Euro), Josh und Cassandra Steen am Samstag um 16.30 Uhr (42 Euro), Die kleine Egerländer Besetzung am Sonntag um 10.30 Uhr (29 Euro, Rabatt mit SZ-Abokarte), The Magic Mumble Jumble und Ernst Hutter mit den SWR Swing All Stars am Sonntag um 16.30 Uhr (42 Euro, Rabatt mit SZ-Abokarte). Kinder bezahlen jeweils nur die Hälfte. Wer gewinnen will, schickt Name, Kontaktdaten und das Wunschkonzert an konzertstrand@oberschwaben.live bis Dienstag, 24. August, 12 Uhr. Die Wunschtickets werden an der Tageskasse hinterlegt. Tickets gibt es bei allen Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 0751/29 555 777 und bei www.konzertstrand.de