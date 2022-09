Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im August veranstaltete das Akkordeonorchester des Harmonika-Club Friedrichshafen eine fünftägige Konzertreise an die Nordsee. Die Idee hierzu entstand während des letztjährigen Sommerurlaubs des Dirigenten Wolfgang Zysk mit seiner Familie. Diese Idee wurde seitens der Vorstandschaft sofort aufgegriffen und vertieft. Schnell war ein fünfköpfiges Team gefunden, das sich um die Vorbereitungen kümmerte.

Auf dem Programm der Reise standen insgesamt drei Auftritte. Zwei davon absolvierte das Akkordeonorchester bestehend aus 18 Spielerinnen und Spielern im Seepark in Dornumersiel sowie im Blumenreich in Wiesmoor und begeisterte das Publikum mit Musik aus Filmen, dem Süden und dem Norden. Einen weiteren Auftritt in der Sankt-Nicolai-Kirche in Werdum übernahm ein Quintett, bestehend aus vier Spielerinnen und Spielern des Orchesters sowie dem Dirigenten Wolfgang Zysk selbst. Das Quintett zeigte mit anspruchsvollen Stücken aus der kirchlichen und weltlichen Literatur die Klangvielfalt des Akkordeons und wurde dafür mit sehr großem Applaus belohnt.

Selbstverständlich kam auf dieser Reise auch der Spaß nicht zu kurz. Neben den Auftritten gab es auch ein interessantes und abwechslungsreiches Freizeitprogramm. Unter anderem waren hier eine Wattwanderung, eine Hafenrundfahrt mit dem Schiff in Wilhelmshaven oder ein Besuch des ostfriesischen Bilderbuchortes Greetsiel geboten.

Nach kurzweiligen fünf Tagen stand dann leider schon wieder die Rückreise an. Es waren sich jedoch alle einig, dass dies sicherlich nicht die letzte Konzertreise gewesen ist.

Eine Information in eigener Sache: ab sofort werden wir montags proben. Neue Spieler/-innen sind immer herzlich willkommen!