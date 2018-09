Jürgen Jakob ist ein Mann der aufreibenden Projekte – im Sport ebenso wie in der Musik. Das macht auch seine aktuelle „Lange Nacht der Kammermusik“ wieder zu einer Marathon-Unternehmung: 14 Profimusiker sowie elf Sängerinnen und Sänger stellen im Graf-Zeppelin-Haus am Samstag, 22. September, ein vierstündiges Programm auf die Beine. Der Abend dauert von 19 bis 23 Uhr und ist in drei Blöcke aufgeteilt. Es gibt also Verschnaufpausen fürs Publikum – und nicht nur das: Es genießt auch die Freiheit, den Konzertsaal zu betreten oder zu verlassen, wann es ihm gerade passt; vorausgesetzt, das geschieht nicht mitten im Spiel, sondern zwischen den Werken oder in den Pausen.

Jürgen Jakob möchte eine einladende Atmosphäre schaffen und etwaige Schwellenängste gegenüber Kammermusik nehmen. Das heißt nicht, dass er das Niveau absenken möchte – im Gegenteil: Gleich im ersten Drittel spielt er die Große Fuge op. 134 von Ludwig van Beethoven. „In keinem anderen Werk hat Beethoven so wenig Rücksicht auf die Hörgewohnheiten des Zuhörers genommen“, zitiert Jakob die Sekundärliteratur. Es handle sich um „radikal konstruierte Musik“, sagt er – und sorgt für weitere artistische Effekte. Denn nicht die Streichquartett-Fassung ist zu hören, sondern Beethovens eigene Transkription für Klavier zu vier Händen. Jürgen Jakob teilt sich die Tastatur mit Elisa Ringendahl. Spieltechnisch eine schwierige Angelegenheit, „auch wegen der Platzaufteilung; weil man sich leicht gegenseitig stört“, meint Jakob.

Winter wünscht sich „Eve-Song“

Den Auftakt macht aber ein Meister der Moderne: Francis Poulenc, mit dem Klaviersextett FP100, einem teils äußerst sprunghaften Werk, das aber stets plastische Fantasiebilder beschwört. Ins moderne Kunstlied driftet der Zyklus „Eve-Song“ des Amerikaners Jake Heggie – ein Wunsch von Sopranistin Sabine Winter, die von Jakob am Klavier begleitet wird. Sabine Winter wird in der nächsten Produktion des Musiktheaters Friedrichshafen, Donizettis „Der Liebestrank“, die Hauptrolle übernehmen. Die Lange Nacht der Kammermusik gibt Gelegenheit, die Sängerin aus Feldkirch schon jetzt zu erleben. „Eve-Song“ dringt in den biblischen Schöpfungsmythos, speziell ins Seelenleben Evas: Lediglich aus einer Rippe geschaffen, kämpft sie um ihr Selbstwertgefühl.

Die Bandbreite der mitwirkenden Instrumente ist denkbar groß und sie bewegen sich auch abseits gängiger Klanggewohnheiten. Jürgen Jakob freut sich schon besonders auf die „Techno Parade“ von Guillaume Connesson für Klavier, Klarinette und Querflöte – einem aberwitzigen rhythmischen Flug, rasant und hochspannend. Bisweilen klingt die überblasene Flöte wie in einer Rockmusiknummer von Jethro Tull. Ob das auch im GZH gelingt? Aufgeführt wird nämlich eine Fassung für Klavier und zwei Sopransaxofone, gespielt von Frank Schüssler und Simone Ehinger. „Das Sopransaxofon kommt nicht so leicht in die Höhe wie die Flöte und sie ist ein wenig träger“, bemerkt Jakob. „Aber wir haben die absoluten Könner auf der Bühne.“

Der zweite Block widmet sich fast nur Werken von Johannes Brahms. Zur Einleitung erklingen einige seiner berühmten Ungarischen Tänze, gefolgt von den Liebeslieder-Walzern, op 52. Brahms’ Klarinettentrio a-Moll op.114 schließlich ist „ein absolutes Reifewerk, aber ganz wunderbar“, befindet Jürgen Jakob. Mit Piazzollas Tango-Suite „Vier Jahreszeiten“ geht es in die letzte Runde – ein Ohrenschmaus, in dem sich der Neuerer des Tangos direkt mit Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ auseinandersetzte. Mit Mike Mowers zeitgenössischer Sonata Latino endet die Lange Nacht der Kammermusik vogelleicht beschwingt und melodisch kurvenreich. Jürgen Jakobs Partner sind Harald Fuchsloch am Schlagwerk und E-Bassist Thomas Lutz.

Auch in diesem Jahr findet das Konzert bei freiem Eintritt statt. Jürgen Jakob hofft auf reiche Spenden, denn die Einnahmen werden dem Kinderhospizdienst Amelie zugeführt. Schön wäre es, wenn sich kurzfristig noch ein Sponsor fände. Die mitwirkenden Musiker bringen sich zwar ohne Gage ein, aber im GZH wird für dieses Benefizkonzert die ganz normale Saalmiete fällig.