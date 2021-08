Konzerte mit Enno Bunger und The Gardener & The Tree am Graf-Zeppelin-Haus

In einem Doppelkonzert sind am Freitag, 6. August, der Singer-Songwriter Enno Bunger (19 Uhr) und die Band The Gardener & The Tree (20.30 Uhr) im Rahmen von „Kultur am Ufer“ auf der Bühne am Graf-Zeppelin-Haus zu erleben.

Nach erfolgreicher Tour mit großer Bandbesetzung im Herbst 2019, kommt Berufsmelancholiker Enno Bunger mit seinem aktuellen Album „Was berührt, das bleibt“ erneut auf Konzertreise – diesmal jedoch ganz nah, reduziert auf das Wesentliche seines Schaffens: auf Wort und Ton, solo am Klavier - so, wie viele seiner Hörer und Hörerinnen ihn in den letzten Jahren kennen und lieben gelernt haben. Heißt es von den Veranstalterin in der Ankündigung.

The Gardener & The Tree haben sich laut Pressemitteilung in den vergangenen Jahren zu einem der erfolgreichsten Musikexports der Schweiz gespielt. Sie füllen die Clubs nicht nur in der Heimat, sondern spielten bereits drei Deutschland-Tourneen quer durch die Republik und begeisterten das Publikum auf Festivals wie Hurricane oder Southside. The Gardener & The Tree überzeugen mit ihrem unverwechselbaren Indiefolk und der charakteristischen Gesangsstimme von Manuel Felder. Jetzt entert die Band wieder live die Bühnen mit neuen und alten Songs im Gepäck. Als „Best Talent“ von Radio SRF 3 und mit einem Swiss Music Award als „Best Live Act“ gekürt, zählt die Band längst nicht mehr zu den Geheimtipps.

Karten für das Doppelkonzert kosten 28 Euro. Mit etwas Glück reicht aber schon ein Anruf zur richtigen Zeit.

Für das Konzert verlost die Schwäbische Zeitung 3x2 Karten. Wer gewinnen möchte, ruft am Mittwoch, 4. August, zwischen 0 und 24 Uhr die Telefonnummer 01379 / 886 115 an und nennt das Lösungswort „Enno Bunger“ (0,50 EUR/Anruf a. d. dt. Festnetz; ggf. abweichende Preise a. d. Mobilfunknetz). Die Gewinner werden per Los ermittelt und an den darauf folgenden Werktagen benachrichtigt. Zum Zweck der Gewinnspielabwicklung werden die Teilnehmerdaten verarbeitet und nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden.

