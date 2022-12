Konzert für Menschen in Belarus

Der Arbeitskreis Mission-Entwicklung-Frieden-Polozk veranstaltet am 16. Dezember ein Konzert, dessen Einnahmen Polozk und Novopolozk zu Gute kommen. Beginn ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Wie der Arbeitskreis mitteilt, leiden die Menschen in den Partnergemeinden unter der derzeitigen Situation in ihrem Land. Die Inflationsrate steige, Lebensmittel, auch Grundnahrungsmittel, seien sehr teuer geworden. Medikamente seien rar und nur noch begrenzt zu kaufen. Die Arbeitslosigkeit wachse.

Die Spenden werden zum Kauf von Medikamenten, Hilfsmittel wie beispielsweise Gehhilfen und Windeln benötigt, heißt es in der Mitteilung. Und weiter: „Wir hoffen, mit dem Konzert einen kleinen Beitrag leisten zu können, die Menschen in Belarus finanziell etwas zu unterstützen und mit den Liedern die Menschen hier in Friedrichshafen zu berühren.“

Moderne Musik (von Lauren Daigle, Chris Tomlin bis Berge) und besinnliche Texte laden in der Canisius-Kirche zu einer anderen Art von Konzert ein. Es spielt das Trio Serendipity mit Silke Ogness (Gesang), David Hegenauer (Geige, Gitarre, Gesang) und Andreas Glatz (Klavier, Gesang). Besinnliche Texte werden von Pastoralreferentin Evi Rossmann und Vikar Jean De Leon vorgetragen. Im Anschluss gibt es Punsch, Glühwein und Plätzchen.