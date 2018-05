Der Fußball-Landesligist VfB Friedrichshafen hat am Sonntag gegen Balingen II nichts anbrennen lassen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit setzte sich die Mannschaft von Trainer Giovanni Rizzo im heimischen Zeppelinstadion mit 3:0 durch und zeigte sich vor allem spielerisch deutlich verbessert gegenüber dem Derby gegen den SV Kehlen.

Giovanni Rizzo hatte in den vergangenen Wochen immer wieder betont, dass die Mannschaft unter der Woche konzentriert trainiere, auch wenn es um nichts mehr gehe. Am Wochenende gebe sie auf dem Platz alles, um zu gewinnen. „Das ist eine Frage des Charakters. Ich erwarte von allen Spielern, dass sie immer bis zum Schluss konzentriert sind, nichts abschenken. Die Mannschaft hat mich bislang nicht enttäuscht“, sagte er am Sonntag, nach dem 3:0-Sieg gegen Balingen II und betonte dies noch einmal mit Nachdruck.

In den ersten 45 Minuten sahen die Zuschauer im Häfler Zeppelin-stadion eine Partie, in der die Gäste die Räume geschickt eng machten. Balingen II setzte den VfB Friedrichshafen früh unter Druck. Eine Großchance gab es dennoch. Nach etwa 38 Minuten spielte Nico Di Leo den Ball zu seinem Bruder Daniel. Dieser sah in der Mitte des Strafraums den frei stehenden Denis Nikic. Nikic wollte den Ball mit der Hacke ins Tor befördern, doch der Gästetorhüter Michael Grom parierte sensationell.

Nach Wiederbeginn war es der VfB, der die Akzente setzte. Den Bann brach Sascha Hohmann. Einen Freistoß spielte Nico Di Leo schnell zu Joshua Merz, dieser legte den Ball geschickt zurück und Hohmann traf zum 1:0 (55.). Dem zweiten Treffer, 18 Minuten später, ging erneut eine gute Kombination über Nikic, Damir Mirkovic, Alessio Genua und schließlich Hohmann voraus. Hohmann traf dann erneut.

Kurze Zeit die Ordnung verloren

Dazwischen haderten die Gäste mit einem vermeintlichen Foul des VfB-Verteidigers Michael Metzler im Strafraum. Schiedsrichter Nihat Varlioglu ließ weiter spielen. In dieser Phase der Partie verlor der VfB für ein paar Minuten die Ordnung. Allerdings hatten die Gäste keine klare Torchance. Nach dem 2:0 war die Vorentscheidung dann gefallen. Das 3:0 durch den A-Jugendspieler Sebri Elezi wurde von ihm selbst vorbereitet. Er schnappte sich den Ball, umspielte zwei Gegenspieler und mit einem Doppelpass bediente Hohmann ihn erneut. Elezi traf aus 21 Metern zum 3:0. „Meine Mannschaft hat wieder gut Fußball gespielt und darauf bin ich stolz“, sagte Rizzo.

Der VfB Friedrichshafen bleibt weiter konzentriert und zwar bis zum letzten Spieltag.